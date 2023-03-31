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Путин впервые скрыл декларацию о собственных доходах

Российский диктатор решил не показывать право на собственные доходы за 2022 год гражданам РФ.

сегодня, 18:45
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Автор:

Slava Kot

Президент России Владимир Путин и работники администрации Кремля заполнили право на свои доходы. Однако в этом году соответствующие документы публиковаться не будут из-за нового закона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин впервые скрыл декларацию о собственных доходах

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в этом году декларации о доходах президента России не будут в открытом доступе. С 1 марта Дума РФ приняла решение не обнародовать декларации, оправдав это специфическими условиями во время войны против Украины. В Кремле обнародовали декларации о доходах Путина, начиная с 2008 года, тогда впервые внесли изменения в закон "О противодействии коррупции", который обязал российских чиновников сообщать о своем имуществе. 


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В последней декларации, вышедшей в 2021 году Путин сообщал, что получил 10,2 млн рублей, имеет в собственности две квартиры площадью 153,7 и 77 кв. метры, гараж, место для автомобиля и два транспортных средства ГАЗ-21М и "Нива".

Начиная с 2008 года декларации Путина практически не претерпевали изменений. Больше всего он якобы заработал в 2017 году – 18,7 млн рублей – продал участок площадью 1,5 тыс. кв. м. Несмотря на это, журналистские расследования связывают большое количество домов, яхт и другой недвижимости с Путиным, который их оформляет на других владельцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор сообщил об обновлении концепции внешней политики из-за изменений, которые произошли в мире после полномасштабного вторжения в Украину. Теперь названы   главного врага антироссийской линии

Также "Комментарии" писал о Медведеве, отреагировавшем на разговоры о введении миротворческих сил в Украину.



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Источник: https://www.rbc.ru/politics/31/03/2023/6426ac9e9a79473f569f4d62
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