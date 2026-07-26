Путин впервые за неделю появился на публике после изоляции: странно вел себя (ФОТО)

Российский диктатор Владимир Путин после недельного отсутствия на публичных мероприятиях снова предстал перед камерами. Его внешний вид и поведение во время совещания в Кремле привлекли внимание западных медиа, связывающих это с обострением внутренних проблем России и возможной подготовкой к новой волне мобилизационных мероприятий.

Владимир Путин. Фото: Администрация президента России

Как пишет британское издание Daily Star, во время последнего публичного выступления Путин выглядел заметно истощенным и напряженным. На обнародованных кадрах российский лидер сидел за столом в сгорбленной позе, а его речь была посвящена преимущественно экономической ситуации в стране.

" Подавленный Владимир Путин выглядит заметно ошеломленным, ведя напряженную встречу в Кремле, устраивая отчаянные возражения по экономическим проблемам России, сложившимся на фоне обострений опасений по поводу кровавого гражданского восстания. Дрожащий диктатор пытался заверить граждан, что экономика страны остается стабильной", — говорится в статье.

Владимир Путин

В ходе совещания глава Кремля пытался убедить граждан, что российская экономика остается стабильной, несмотря на рост инфляции, проблемы с топливом и последствия украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Путин назвал трудности "временными" и обвинил в них "внешние попытки дестабилизировать топливно-энергетический сектор".

Владимир Путин. Фото: Администрация президента России

Однако аналитики американского Института изучения войны (ISW) оценивают ситуацию гораздо более критично. По их мнению, Россия сталкивается с дефицитом рабочей силы, проблемами в экономике и необходимостью восполнять потери на фронте. Именно поэтому Москва может готовиться к масштабному расширению мобилизационных мер. На этом фоне западные обозреватели предполагают, что Кремль опасается общественного недовольства новыми призывами в армию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об странном поведении Путина на выставке оружия в РФ.

Также "Комментарии" писали, что Путин неделю не выходил из Кремля из-за паранойи и страха убийства.