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Путин все больше опасается за свою жизнь. Есть доказательства

Президент России, несмотря на большое наличие бункеров, продолжает строить новые хранилища. Такие действия Путина свидетельствуют о его страхе за свою жизнь.

сегодня, 12:10
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Автор:

Slava Kot

Владимир Путин имеет сеть бункеров, размещенных по всей территории РФ, от Москвы до Уральских гор. Несмотря на несколько бункеров, президент России строит еще. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин все больше опасается за свою жизнь. Есть доказательства

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Над строительством для Путина работает отдельный отдел, который называется Главным управлением специальных программ президента России. Это специальное учреждение относится к силовым структурам РФ и подчиняется Путину. Она существует еще с советских времен, когда строили бункеры во время холодной войны.

Вероятно, эта самая организация строила бункер для Путина под его домом в Геленджике. СМИ утверждают, что глубина некоторых тайных бункеров Путина достигает 200 метров. Находящиеся в Москве и на окраине столицы бункеры имеют подземные тоннели и соединяются с государственными зданиями, например Кремлем.

"Бункеры начали строить еще в советские времена для важнейших людей в государстве, но в последнее время эта работа активизировалась. В Москве точно есть бункеры, на Урале тоже, в Поволжье тоже. Многие бункеры соединены между собой туннелями, простирающимися на десятки километров", — заявил автор расследования Олег Ролдугин.

Помимо старых бункеров Путин строит и новые, что может свидетельствовать о его страхе за свою жизнь. По словам Олега Ролдугина, сеть бункеров, которые строили и строят по заказу властей в России, можно сравнить разве что с Северной Кореей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что журналисты нашли местонахождение шести бункеров Владимира Путина. Одни расположены в Москве, другие в горах Урала и Кавказа.

Также "Комментарии" писали о том, чего боится президент России.



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Источник: https://sobesednik.com/rassledovanie/20221130-sekretnye-bunkery-putina-gde-i-kak-prez/
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