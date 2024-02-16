Путин всегда убивает. Как в Украине и мире реагируют на смерть Навального

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский предположил, что Навальный был убит Владимиром Путиным.
Алексей Навальный
При этом глава Украины добавил, необходимо всегда помнить, что "Россия всегда убивает". По его словам, кремлевского диктатора можно остановить только в сотрудничестве.
Максимальным злом назвал главу Кремля, глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, все призывающие Украину к переговорам с ним должны понимать, что ему нельзя верить. При этом чиновник считает, что Путин понимает только язык силы.
Вместе с тем президент Латвии Эдгар Ринкевич также заявил, что Навальный "был жестоко убит Кремлем".
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что после смерти Навального в Россию есть серьезные вопросы, на которые она должна дать ответ.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 16 февраля в исправительной колонии в России скончался известный оппозиционер Алексей Навальный, сообщили в ФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе. Там сообщили, что оппозиционеру стало плохо после прогулки, он потерял сознание. После этого к нему прибыли медики из учреждения и вызвали скорую. Были проведены реанимационные мероприятия, не давшие эффекта. Врачи скорой помощи констатировали смерть. Вместе с тем, в российских пабликах сообщают, что якобы причиной смерти оппозиционера Навального стал оторвавшийся тромб.
Также "Комментарии" рассказывали, что спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что пока у него нет никаких деталей по поводу смерти Навального, однако о ней уже доложили кремлевскому диктатору.
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Ігор
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