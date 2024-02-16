Путин всегда убивает. Как в Украине и мире реагируют на смерть Навального

Президент Владимир Зеленский предположил, что Навальный был убит Владимиром Путиным.

Алексей Навальный

"Путину все равно кто погибнет, лишь бы он сохранил свои позиции",

– сказал Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем.

При этом глава Украины добавил, необходимо всегда помнить, что "Россия всегда убивает". По его словам, кремлевского диктатора можно остановить только в сотрудничестве.

Максимальным злом назвал главу Кремля, глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, все призывающие Украину к переговорам с ним должны понимать, что ему нельзя верить. При этом чиновник считает, что Путин понимает только язык силы.

Вместе с тем президент Латвии Эдгар Ринкевич также заявил, что Навальный "был жестоко убит Кремлем".

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что после смерти Навального в Россию есть серьезные вопросы, на которые она должна дать ответ.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 16 февраля в исправительной колонии в России скончался известный оппозиционер Алексей Навальный, сообщили в ФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе. Там сообщили, что оппозиционеру стало плохо после прогулки, он потерял сознание. После этого к нему прибыли медики из учреждения и вызвали скорую. Были проведены реанимационные мероприятия, не давшие эффекта. Врачи скорой помощи констатировали смерть. Вместе с тем, в российских пабликах сообщают, что якобы причиной смерти оппозиционера Навального стал оторвавшийся тромб.

Также "Комментарии" рассказывали, что спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что пока у него нет никаких деталей по поводу смерти Навального, однако о ней уже доложили кремлевскому диктатору.