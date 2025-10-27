logo

Путин якобы готов к заморозке войны в Украине: заявление Лаврова
Путин якобы готов к заморозке войны в Украине: заявление Лаврова

Глава Кремля Путин якобы подтвердил готовность к завершению войны в Украине на основе американской концепции. По крайней мере, так говорит глава МИД страны-террористки Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов согласиться с концепцией, предложенной Соединенными Штатами для урегулирования войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

Путин якобы готов к заморозке войны в Украине: заявление Лаврова

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Российский министр подчеркнул, что Владимир Путин готов "двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе".

Однако, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, прямого ответа от США на это предложение не последовало.

Топ-дипломат РФ добавил, что стороны договорились принять паузу, чтобы обдумать предложения.

Американская инициатива предусматривает остановку боевых действий вдоль текущей линии фронта.

Стоит отметить, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил свое недовольство тем, что администрация президента США Дональда Трампа "радикально" пересмотрела подход к завершению войны РФ против Украины.

В интервью венгерскому YouTube каналу Ultrahang Лавров отметил, что теперь Белый дом настаивает на первичном прекращении огня. По его словам, позиция США якобы изменилась под давлением Европы.

"Сейчас (представители администрации президента США) говорят лишь о немедленном прекращении огня – это радикальное изменение. Это также означает, что европейцы бодрствуют и не едят и пытаются выкрутить руки этой администрации", — заявил Сергей Лавров.

Читайте на портале "Комментарии" — молниеносная скорость после введения санкций: в США срочно прибыл спецпредставитель Путина.




