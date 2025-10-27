Путін нібито готовий до заморозки війни в Україні: заява Лаврова

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий погодитися з концепцією, яку запропонували Сполучені Штати для врегулювання війни проти України. Як передає портал "Коментарі", про це інформує російське пропагандистське видання ТАСС.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Російський міністр наголосив, що Володимир Путін готовий "рухатися далі в практичному плані на запропонованій основі".

Однак, за словами очільника російського зовнішньополітичного відомства, прямої відповіді від США на цю пропозицію не надійшло.

Топ-дипломат РФ додав, що сторони домовилися взяти паузу, щоб обміркувати пропозиції.

Американська ініціатива передбачає зупинку бойових дій уздовж поточної лінії фронту.

Варто зазначити, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив своє незадоволення тим, що адміністрація президента США Дональда Трампа "радикально" переглянула підхід до завершення війни РФ проти України.

В інтерв’ю угорському YouTube-каналу Ultrahang Лавров зазначив, що тепер Білий дім наполягає на первинному припиненні вогню. За його словами, позиція США нібито змінилася під тиском Європи.

"Зараз (представники адміністрації президента США) говорять лише про негайне припинення вогню – це радикальна зміна. Це також означає, що європейці не сплять і не їдять і намагаються викрутити руки цій адміністрації", — заявив Сергій Лавров.

