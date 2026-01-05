Путин завидует Трампу: что показало нападение США на Венесуэлу

Задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе ночной операции американских спецназовцев стало примером спецоперации высочайшего уровня. Такую оценку дал бывший командир польского подразделения специальных операций GROM генерал Роман Полько. По его словам, именно таких действий не хватало России во время полномасштабной войны против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Об успешной операции 3 января объявил президент США Дональд Трамп. Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны в их резиденции и вывезены из страны. Операцию провело элитное подразделение Delta Force, специализирующееся на самых сложных и рискованных миссиях.

"Россия наблюдает с завистью, потому что это была настоящая специальная военная операция", – сказал генерал Полько.

По его словам, ключом к успеху явилась многомесячная подготовка, глубокая разведка и присутствие агентов на месте. Как объясняет Полько, действия регулярных сил лишь отвлекали внимание, в то время как настоящая цель операции оставалась скрытой. Он сравнивает это с точечными ударами Израиля, которым всегда предшествует длительная и тщательная подготовка.

На этом фоне польский генерал резко критикует действия России.

"Реальность никогда не складывается так, как самый совершенный план. Я думаю, именно поэтому Путин проиграл свою специальную военную операцию за неимением самостоятельных, творческих действий во имя единой миссии", — отмечает Полько.

По его мнению, символом провала РФ стала неудачная попытка захвата аэропорта Гостомель в феврале 2022 года, разрушившая план быстрого окружения Киева. В итоге Полько считает, что "Россия воюет пушечным мясом". И даже элитные российские подразделения не способны действовать автономно и эффективно без должной системной поддержки.

