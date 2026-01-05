Путін заздрить Трампу: що показав напад США на Венесуелу

Затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро під час нічної операції американських спецпризначенців стало прикладом спецоперації найвищого рівня. Таку оцінку подіям дав колишній командир польського підрозділу спеціальних операцій GROM генерал Роман Полько. За його словами, саме таких дій бракувало Росії під час повномасштабної війни проти України.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Про успішну операцію 3 січня оголосив президент США Дональд Трамп. Мадуро та його дружину Сілію Флорес було затримано в їхній резиденції та вивезено з країни. Операцію провів елітний підрозділ Delta Force, який спеціалізується на найскладніших і найризикованіших місіях.

"Росія спостерігає із заздрістю, бо це була справжня спеціальна військова операція", – сказав генерал Полько.

За його словами, ключем до успіху стала багатомісячна підготовка, глибока розвідка та присутність агентів на місці. Як пояснює Полько, дії регулярних сил лише відволікали увагу, тоді як справжня мета операції залишалася прихованою. Він порівнює це з точковими ударами Ізраїлю, яким завжди передує тривала й ретельна підготовка.

На цьому тлі польський генерал різко критикує дії Росії.

"Реальність ніколи не складається так, як найдосконаліший план. Я думаю, саме тому Путін програв свою спеціальну військову операцію через брак самостійних, творчих дій в ім'я єдиної місії", — зауважує Полько.

На його думку, символом провалу РФ стала невдала спроба захоплення аеропорту Гостомель у лютому 2022 року, яка зруйнувала план швидкого оточення Києва. У підсумку Полько вважає, що "Росія воює гарматним м’ясом". І навіть елітні російські підрозділи не здатні діяти автономно й ефективно без належної системної підтримки.

