Путин назвал особенность, по которой Россия постоянно ищет войны, а не мира

Во время визита в военный госпиталь в Москве российский диктатор Владимир Путин заявил, что "способность воевать" якобы является частью генетического кода русского народа. Эти слова прозвучали во время его встречи с военными, участвовавшими в войне против Украины.

29 октября Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрика в Москве. Во время общения с ранеными оккупантами он вспомнил о собственном дяде, который воевал в Приморье, и деде, который был ветераном Второй мировой войны.

"Это в генах у нас, понимаете? Я совсем недавно прочитал о своем дяде, который воевал в Приморье. Посмотрел, как мой дед писал своему сыну на фронт", — сказал Путин.

Как пишет Центр противодействия дезинформации, такие высказывания еще раз демонстрируют, как российские власти формируют культ войны, пытаясь представить агрессию против других государств как естественное состояние нации. Кремль активно поддерживает миф о том, что участие в войнах нормально для "настоящего россиянина".

По данным Центра противодействия дезинформации, среди присутствовавших в госпитале были не только военные, но и лица с криминальным прошлым. Они получили амнистию за участие в боевых действиях в Украине. Теперь эти бывшие заключенные в российской пропаганде преподносятся как "герои" и "новая элита страны".

