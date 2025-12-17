Путин нашел виновного в войне России против Украины: кого обвинил

Владимир Путин снова публично перевел ответственность за полномасштабную войну против Украины на Запад. Российский диктатор заявил, что Россия вроде бы не была инициатором вторжения в 2022 году, а лишь "реагировала" на действия США и их союзников.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин выступая на расширенной коллегии Министерства обороны РФ, заявил, что якобы именно Запад, в частности, администрация экс-президента США Джо Байдена и европейские страны создали условия для начала войны против Украины.

"Не Россия начала войну в Украине, а Запад", – сказал Путин.

Кремлевский лидер утверждает, что западные государства якобы рассчитывали на ослабление РФ из-за войны. Однако, по мнению Путина, война против Украины усугубила Россию.

"США и европейские подсвинки присоединились к работе администрации Байдена в надежде нажиться на распаде нашей страны. Они были уверены, что за короткий период развалят Россию. Россия благодаря СВО вернула себе статус полного суверенитета, стала во всех смыслах этого слова суверенной страной", — заявил Путин.

По мнению главы Кремля, все попытки "реванша" и деструктивные планы Запада по России "полностью провалились". Отдельно Путин заявил, что российская армия наиболее боеспособна в мире, потому что она "воевала" и добавил, что ядерный щит России современнее ядерных сил любого другого государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин сделал заявление о целях "СВО". Готова ли Россия к уступкам для окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что патриарх Кирилл призвал россиян благодарить Бога за Путина и время в войне против Украины.