Путин нашел виновного в войне России против Украины: кого обвинил

Slava Kot
Владимир Путин снова публично перевел ответственность за полномасштабную войну против Украины на Запад. Российский диктатор заявил, что Россия вроде бы не была инициатором вторжения в 2022 году, а лишь "реагировала" на действия США и их союзников.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Владимир Путин выступая на расширенной коллегии Министерства обороны РФ, заявил, что якобы именно Запад, в частности, администрация экс-президента США Джо Байдена и европейские страны создали условия для начала войны против Украины.
Кремлевский лидер утверждает, что западные государства якобы рассчитывали на ослабление РФ из-за войны. Однако, по мнению Путина, война против Украины усугубила Россию.
По мнению главы Кремля, все попытки "реванша" и деструктивные планы Запада по России "полностью провалились". Отдельно Путин заявил, что российская армия наиболее боеспособна в мире, потому что она "воевала" и добавил, что ядерный щит России современнее ядерных сил любого другого государства.
