Путін знайшов винного у війні Росії проти України: кого звинуватив

Путін переклав відповідальність за війну проти України на Захід.

17 грудня 2025, 14:33
Автор:
avatar

Slava Kot

Володимир Путін знову публічно переклав відповідальність за повномасштабну війну проти України на Захід. Російський диктатор заявив, що Росія нібито не була ініціатором вторгнення у 2022 році, а лише "реагувала" на дії США та їхніх союзників.

Путін знайшов винного у війні Росії проти України: кого звинуватив

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін виступаючи на розширеній колегії Міністерства оборони РФ, заявив, що нібито саме Захід, зокрема адміністрація експрезидента США Джо Байдена та європейські країни створили умови для початку війни проти України.

"Не Росія розпочала війну в Україні, а Захід", — сказав Путін.

Кремлівський лідер стверджує, що західні держави нібито розраховували на ослаблення РФ через війну. Однак, на думку Путіна, війна проти України посилила Росію.

"США та європейські підсвинки приєдналися до роботи адміністрації Байдена в надії нажитися на розпаді нашої країни. Вони були впевненні, що за короткий період розвалять Росію. Росія завдяки СВО повернула собі статус повного суверенітету, стала у всіх сенсах цього слова суверенною країною", — заявив Путін.

На думку очільника Кремля, усі спроби "реваншу" та деструктивні плани Заходу щодо Росії "повністю провалилися". Окремо Путін заявив, що російська армія є найбільш боєздатною у світі, бо вона "воювала" та додав, що ядерний щит Росії сучасніше ядерних сил будь-якої іншої держави.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін зробив заяву про цілі "СВО". Чи готова Росія до поступок для закінчення війни.

Також "Коментарі" писали, що патріарх Кирило закликав росіян дякувати Богу за Путіна і час у війні проти України.



