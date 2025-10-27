logo_ukra

Трамп присоромив Путіна після випробування ракети "Буревісник"
НОВИНИ

Трамп присоромив Путіна після випробування ракети "Буревісник"

Дональд Трамп відреагував на заяву Володимира Путіна про випробування ракети "Буревісник". Президент США закликав Росію завершити війну.

27 жовтня 2025, 09:22
Автор:
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна про успішне випробування крилатої ракети з ядерним двигуном "Буревісник". Американський лідер поставив під сумнів значення цих випробувань і натякнув, що США мають власні потужні можливості стримування.

Трамп присоромив Путіна після випробування ракети "Буревісник"

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One, Трамп прокоментував заяву Путіна щодо успішного випробування ракети "Буревісник", яка перебувала у повітрі близько 15 годин та подолала 14 000 км. За словами Трампа, США має достатньо потужних засобів оборони, щоб не поступатися Москві у сфері стратегічних озброєнь.

"Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найбільший у світі, прямо біля їхнього берега. Йому не обов’язково летіти 14 000 км. Вони не грають з нами в ігри, і ми теж не граємо з ними. Ми постійно випробовуємо ракети", — заявив Трамп.

Трамп також публічно присоромив Путіна за затяжну війну в Україні. На його думку, замість демонстрації озброєнь Кремлю варто було б зосередитися на припиненні бойових дій у війні, яка вже триває майже чотири роки.

"Я не думаю, що Путіну доречно це говорити. Він має завершити війну, війну, яка мала тривати один тиждень, а триває вже четвертий рік. Ось що він має зробити замість випробувань ракет", — додав Трамп.

Заява Путіна про ракету "Буревісник" пролунала того ж тижня, коли зірвався потенційний саміт між ним і Трампом в Угорщині. Крім того, адміністрація США оголосила про нові санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, що стало першими серйозними санкціями за президентства Трампа проти РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін погрожує новою ядерною ракетою, яку називають "летючим Чорнобилем".

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі відреагували на зрив зустрічі Трампа та Путіна.



Джерело: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-asia-trip-japan-10-27-25
