Трамп присоромив Путіна після випробування ракети "Буревісник"

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна про успішне випробування крилатої ракети з ядерним двигуном "Буревісник". Американський лідер поставив під сумнів значення цих випробувань і натякнув, що США мають власні потужні можливості стримування.

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One, Трамп прокоментував заяву Путіна щодо успішного випробування ракети "Буревісник", яка перебувала у повітрі близько 15 годин та подолала 14 000 км. За словами Трампа, США має достатньо потужних засобів оборони, щоб не поступатися Москві у сфері стратегічних озброєнь.

"Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найбільший у світі, прямо біля їхнього берега. Йому не обов’язково летіти 14 000 км. Вони не грають з нами в ігри, і ми теж не граємо з ними. Ми постійно випробовуємо ракети", — заявив Трамп.

Трамп також публічно присоромив Путіна за затяжну війну в Україні. На його думку, замість демонстрації озброєнь Кремлю варто було б зосередитися на припиненні бойових дій у війні, яка вже триває майже чотири роки.

"Я не думаю, що Путіну доречно це говорити. Він має завершити війну, війну, яка мала тривати один тиждень, а триває вже четвертий рік. Ось що він має зробити замість випробувань ракет", — додав Трамп.

Заява Путіна про ракету "Буревісник" пролунала того ж тижня, коли зірвався потенційний саміт між ним і Трампом в Угорщині. Крім того, адміністрація США оголосила про нові санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, що стало першими серйозними санкціями за президентства Трампа проти РФ.

