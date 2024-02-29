Путина «окрылили» успехи оккупантов. Что он наговорил о войне в Украине

Как подчеркнул Путин, оккупанты успешно ведут наступление на всей линии фронта и "освобождают" новые территории на Донбассе. При этом он в очередной раз наврал, что якобы не Россия начала войну в Украине, однако сделает все для того, чтобы "ее цели" были выполнены.

Владимир Путин

"Мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи "специальной военной операции",

– подчеркнул российский диктатор.

Кроме того, Путин заявил, что абсолютное большинство россиян поддержали "специальную военную операцию" и о такой поддержке знают оккупанты на фронте.

Напомним, также во время обращения к россиянам кремлевский диктатор пригрозил применением ядерного оружия, если страны Запада введут свои войска в Украину.

Вместе с тем, как сообщал портал "Комментарии", эксперты считают, что в действительности НАТО очень боится прямого столкновения с Россией. Вроде бы войска Альянса могут быть введены на территории Украины при двух обстоятельствах. В первом случае, если ВСУ будут иметь успех и будут уничтожать врага на его территории. Тогда войска НАТО зайдут в Украину, чтобы притормозить пыл военных и создать буферную зону. Кроме того, западные военные могут зайти в Украину, если здесь будет все совсем плохо. Их задача будет не допустить полного краха. При этом отмечается, что западные политики боятся смертей военных НАТО больше, чем вторжение России.

Также "Комментарии" рассказывали, что на самом деле РФ готова и дальше вести войну, поскольку сейчас окрылена своими успехами. На переговоры она может пойти только, чтобы подписать капитуляцию Украины и при этом потребует не только того, чтобы ей отдали оккупированные территории, но и, например, Одесскую и Николаевскую области.