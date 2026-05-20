Путина унизили в Китае: Песков рассказал о неудаче на переговорах с Си

Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине не принесли России ожидаемого прорыва по газопроводу "Сила Сибири-2". Несмотря на заявления Кремля о "положительных результатах", Москва и Пекин снова не согласовали ключевые условия запуска масштабного энергетического проекта.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет издание "ASTRA", спикер Кремля Дмитрий Песков признал, что Россия и Китай снова не договорились о сроках запуска газопровода "Сила Сибири-2" из-за "некоторых нюансов".

"В общем, основные параметры понимания по "Силе Сибири-2" есть. И по маршруту есть, и по тому, как это будет строиться. Осталось договориться о некоторых нюансах, но в целом такое понимание уже есть", — сказал Песков.

Проект "Сила Сибири-2" – это газопровод из России в Китай через территорию Монголии мощностью до 50 миллиардов кубометров газа в год. Москва рассматривает его как один из ключевых способов компенсировать потерю европейского рынка после полномасштабного вторжения в Украину и санкций Запада.

Газопроводы между РФ и КНР

Переговоры между сторонами длятся более десяти лет. Основными вопросами, где Россия и Китай не могут найти компромисс, остаются цена на газ, условия поставки и финансовые параметры соглашения. Как отмечает Reuters, Китай не спешит подписывать контракт и несколько раз откладывал окончательное решение после личных встреч Путина и Си в 2024 и 2025 годах. По словам Песков становится ясно, что и в 2026 году Си Цзиньпин снова отказал Путину.

Спикер Кремля затруднился назвать конкретные сроки запуска проекта, хотя Москва пытается представить ситуацию как "большое достижение". В то же время Пекин традиционно избегает громких заявлений по поводу "Силы Сибири-2". После оглашения "Газпромом" новых меморандумов по газопроводу китайская сторона официально почти не комментировала переговоры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об итогах встречи Путина и Си Цзиньпина. Что сказали о войне на Украине.

Также "Комментарии" писали, что Россия атаковала дроном китайское судно в Черном море. Появилась реакция Китая.