Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна: що сказали про війну в Україні

Після переговорів у Пекіні російський диктатор Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін оприлюднили спільну заяву, у якій торкнулися війни в Україні та ролі КНР у можливому врегулюванні конфлікту. Документ став одним із ключових підсумків зустрічі, під час якої Москва та Пекін підписали понад 20 міждержавних угод.

Володимир Путін та Сі Цзіньпін. Фото з відкритих джерел

У заяві Путіна та Сі Цзіньпіна наголосили на необхідності "усунення першопричин" війни проти України, яку почала Росія.

"Сторони переконані в необхідності повного усунення першопричин української кризи на основі дотримання принципів Статуту ООН у всій їхній повноті, сукупності та взаємозв'язку з метою забезпечення взаємної безпеки та формування основ сталого світу", — йдеться у спільному документі.

Китай і Росія також заявили, що підтримують зусилля, спрямовані на досягнення "довгострокового і стійкого миру", та виступають за продовження діалогу і переговорів. При цьому Кремль окремо подякував Пекіну за "об’єктивну та неупереджену позицію" щодо війни.

"Російська сторона позитивно оцінює об'єктивну та неупереджену позицію Китайської Сторони щодо проблематики ситуації в Україні та вітає прагнення Китаю відігравати конструктивну роль у врегулюванні української кризи політико-дипломатичним шляхом", — написано в спільній заяві Путіна та Сі.

Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що війна в Україні ще додатково обговорюватиметься Путіним і Сі Цзіньпіном у неформальній атмосфері під час окремої зустрічі. За його словами, Китай відіграє одну з центральних ролей у світовій політиці, тому активно цікавиться міжнародними конфліктами. Разом з тим, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжить війну проти України до "перемоги".

