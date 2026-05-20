Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна: що сказали про війну в Україні
Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна: що сказали про війну в Україні

Володимир Путін і Сі Цзіньпін зробили заяву про війну Росії проти України.

20 травня 2026, 13:25
Slava Kot

Після переговорів у Пекіні російський диктатор Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін оприлюднили спільну заяву, у якій торкнулися війни в Україні та ролі КНР у можливому врегулюванні конфлікту. Документ став одним із ключових підсумків зустрічі, під час якої Москва та Пекін підписали понад 20 міждержавних угод.

Володимир Путін та Сі Цзіньпін. Фото з відкритих джерел

У заяві Путіна та Сі Цзіньпіна наголосили на необхідності "усунення першопричин" війни проти України, яку почала Росія. 

"Сторони переконані в необхідності повного усунення першопричин української кризи на основі дотримання принципів Статуту ООН у всій їхній повноті, сукупності та взаємозв'язку з метою забезпечення взаємної безпеки та формування основ сталого світу", — йдеться у спільному документі.

Китай і Росія також заявили, що підтримують зусилля, спрямовані на досягнення "довгострокового і стійкого миру", та виступають за продовження діалогу і переговорів. При цьому Кремль окремо подякував Пекіну за "об’єктивну та неупереджену позицію" щодо війни.

"Російська сторона позитивно оцінює об'єктивну та неупереджену позицію Китайської Сторони щодо проблематики ситуації в Україні та вітає прагнення Китаю відігравати конструктивну роль у врегулюванні української кризи політико-дипломатичним шляхом", — написано в спільній заяві Путіна та Сі.

Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що війна в Україні ще додатково обговорюватиметься Путіним і Сі Цзіньпіном у неформальній атмосфері під час окремої зустрічі. За його словами, Китай відіграє одну з центральних ролей у світовій політиці, тому активно цікавиться міжнародними конфліктами. Разом з тим, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжить війну проти України до "перемоги".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Москва та Пекін ухвалили декларацію під час візиту Путіна до Китаю. Зібрали основні тези.

Також "Коментарі" писали, що в Китаї відреагували на удар російського дрона по судну з китайськими моряками в Чорному морі.



Джерело: https://www.interfax.ru/russia/1090634
