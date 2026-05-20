Путіна принизили в Китаї: Пєсков розповів про невдачу на переговорах з Сі

Переговори Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна в Пекіні не принесли Росії очікуваного прориву щодо газопроводу "Сила Сибіру-2". Попри заяви Кремля про "позитивні результати", Москва й Пекін знову не погодили ключові умови запуску масштабного енергетичного проєкту.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як пише видання "ASTRA", речник Кремля Дмитро Пєсков визнав, що Росія та Китай знову не домовилися про терміни запуску газопроводу "Сила Сибіру-2" через "деякі нюанси".

"Загалом основні параметри розуміння по "Силі Сибіру-2" є. І за маршрутом є, і за тим, як це будуватиметься. Залишилося домовитися про деякі нюанси, але загалом таке розуміння вже є", — сказав Пєсков.

Проєкт "Сила Сибіру-2" — це газопровід з Росії до Китаю через територію Монголії потужністю до 50 мільярдів кубометрів газу на рік. Москва розглядає його як один із ключових способів компенсувати втрату європейського ринку після повномасштабного вторгнення в Україну та санкцій Заходу.

Газопроводи між РФ та КНР

Переговори між сторонами тривають понад десять років. Основними питаннями, де Росія та Китай не можуть знайти компроміс залишаються ціна на газ, умови постачання та фінансові параметри угоди. Як зазначає Reuters, Китай не поспішає підписувати контракт і кілька разів відкладав остаточне рішення після особистих зустрічей Путіна та Сі у 2024 та 2025 роках. Зі слів Пєсков стає зрозуміло, що і у 2026 році Сі Цзіньпін знову відмовив Путіну.

Речник Кремля не зміг назвати конкретних термінів запуску проєкту, хоча Москва намагається подати ситуацію як "велике досягнення". Водночас Пекін традиційно уникає гучних заяв щодо "Сили Сибіру-2". Після оголошення "Газпромом" нових меморандумів щодо газопроводу китайська сторона офіційно майже не коментувала переговори.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про підсумки зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна. Що сказали про війну в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Росія атакувала дроном китайське судно в Чорному морі. З’явилася реакція Китаю.