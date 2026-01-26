Путінська війна б'є по бюджету: до чого вже готуються у Росії

Рубрики
Кравцев Сергей
У країні-агресорі відбувається підготовка до масштабної хвилі закриття підприємств малого та середнього бізнесу. Причиною цього стала бюджетна криза, спричинена війною. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Telegram Центру протидії дезінформації.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
У відомстві розповіли, що на тлі підвищення ПДВ та обмеження доступу до спрощеної системи оподаткування фінансові аналітики видали наступний прогноз – відбудеться закриття до 30% компаній, які працюють у секторі малого та середнього бізнесу.
Аналітики додали, що в умовах зростання витрат на війну та стагнації економіки, Кремль вкотре обирає найпростіший шлях – перекласти фінансовий тягар на громадян та бізнес.
