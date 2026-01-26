Путінська війна б'є по бюджету: до чого вже готуються у Росії

У країні-агресорі відбувається підготовка до масштабної хвилі закриття підприємств малого та середнього бізнесу. Причиною цього стала бюджетна криза, спричинена війною. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Telegram Центру протидії дезінформації.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

У відомстві розповіли, що на тлі підвищення ПДВ та обмеження доступу до спрощеної системи оподаткування фінансові аналітики видали наступний прогноз – відбудеться закриття до 30% компаній, які працюють у секторі малого та середнього бізнесу.

"Шукаючи способи поповнити дефіцитний бюджет, путінський уряд грає у вкрай небезпечну гру. Так, у короткостроковій перспективі справді будуть додаткові надходження від податків, проте зрештою держава втратить значно більше: бізнес, який закривається, не платить податків взагалі", — йдеться у повідомленні.

Аналітики додали, що в умовах зростання витрат на війну та стагнації економіки, Кремль вкотре обирає найпростіший шлях – перекласти фінансовий тягар на громадян та бізнес.

"Поки що пропаганда розповідає, як Росія "стійко витримує санкції" і малює "путінське економічне диво", насправді економіка все більше виснажується", — підсумували в Центрі протидії дезінформації.

