Путину приходится подстраиваться под Трампа: разоблачена тайна Кремля

Новая утечка телефонных переговоров обнародованная Bloomberg, открыла малоизвестные детали закулисных контактов между российскими чиновниками и спецпосланником США Стивом Виткоффом. Материалы свидетельствуют, что Москва активно пытается наладить взаимодействие с администрацией Дональда Трампа, настолько активно, что Владимир Путин фактически следует рекомендациям американского переговорщика.

Путину приходится подстраиваться под Трампа

Согласно стенограмме Bloomberg, Виткофф консультировал помощника Путина Юрия Ушакова по поводу того, как правильно позиционировать российские предложения перед Трампом. Он советовал поздравить президента США с соглашением по Газе, подчеркивать "миротворческий" характер обеих сторон. Как выяснилось, Путин прислушался к этим рекомендациям Виткоффа, что помогло ему избежать поставок Украине ракет Tomahawk, которые тогда рассматривались в Вашингтоне.

"Расшифровка открывает занавес тайны, которая скрывает усилия Кремля по налаживанию отношений с Трампом. Они свидетельствуют о том, что Путину приходится подстраиваться под президента США", — пишет ресурс "Агентство".

Напомним, что телефонный разговор между Ушаковым и Виткоффом состоялся 14 октября, то есть за несколько дней до встречи Трампа с Зеленским. Уже через два дня после консультаций между ними Путин и Трамп провели разговор, который президент США назвал "очень продуктивным".

Bloomberg также опубликовал стенограмму другого разговора между Ушаковым и спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым. В ней чиновники обсуждают условия потенциального мирного соглашения по Украине. Дмитриев предполагает, что даже если США не примут российскую версию мирного плана полностью, они "сделают что-нибудь очень близкое к ней".

Встреча Виткоффа и Дмитриева во Флориде состоялась в конце октября и стала ключевой точкой, где, по информации СМИ, обсуждались положения мирного плана из 28 пунктов, позже изменившихся благодаря переговорам с Украиной.

Госагентства "РИА Новости" и ТАСС не сообщили об утечке переговоров. "РИА Новости" стало освещать инцидент только после заявления Ушакова, назвавшего обнародованные документы фейком.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виткофф советовал Кремлю, как правильно хвалить Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Трамп снова отправил России "сладкого пряника", а Украине дал "жесткий кнут".