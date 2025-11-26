Путіну доводиться підлаштовуватися під Трампа: викрито таємницю Кремля

Новий витік телефонних переговорів оприлюднений Bloomberg, відкрив маловідомі деталі закулісних контактів між російськими чиновниками та спецпосланцем США Стівом Віткоффом. Матеріали свідчать, що Москва активно намагається налагодити взаємодію з адміністрацією Дональда Трампа, настільки активно, що Володимир Путін фактично слідує рекомендаціям американського переговорника.

Путіну доводиться підлаштовуватися під Трампа

Згідно зі стенограмою Bloomberg, Віткофф консультував помічника Путіна Юрія Ушакова щодо того, як правильно позиціонувати російські пропозиції перед Трампом. Він радив привітати президента США з угодою щодо Гази, наголошувати на підтримці та підкреслювати "миротворчий" характер обох сторін. Як з’ясувалося, Путін дослухався до цих рекомендацій Віткоффа, що допомогло йому уникнути постачання Україні ракет Tomahawk, яке тоді розглядалось у Вашингтоні.

"Розшифрування відкривають завісу таємниці, яка приховує зусилля Кремля щодо налагодження відносин з Трампом. Вони свідчать про те, що Путіну доводиться підлаштовуватись під президента США", — пише ресурс "Агенство".

Нагадаємо, що телефонна розмова між Ушаковим і Віткоффом відбулася 14 жовтня, тобто за кілька днів до зустрічі Трампа із Зеленським. Уже за два дні після консультацій між ними Путін і Трамп провели розмову, яку президент США назвав "дуже продуктивною".

Bloomberg також опублікував стенограму іншої розмови, між Ушаковим і спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим. У ній високопосадовці обговорюють умови потенційної мирної угоди щодо України. Дмитрієв припускає, що навіть якщо США не приймуть російську версію мирного плану повністю, вони "зроблять щось дуже близьке до неї".

Зустріч Віткоффа та Дмитрієва у Флориді відбулася наприкінці жовтня і стала ключовою точкою, де, за інформацією ЗМІ, обговорювалися положення мирного плану з 28 пунктів, який пізніше було змінено завдяки переговорам з Україною.

Держагентства "РИА Новости" та ТАРС не повідомили про витік переговорів. "РИА Новости" стало висвітлювати інцидент лише після заяви Ушакова, який назвав оприлюднені документи фейком.

