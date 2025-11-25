Трамп знову відправив Росії "солодкого пряника", а Україні дав "жорсткий батіг"

Президент США Дональд Трамп направив до Росії спецпредставника Стіва Віткоффа для обговорення мирного плану з Володимиром Путіним. А до України поїде міністр армії США Ден Дрісколл, який до цього вів переговори щодо проєкту угоди в Києві, причому робив це досить у жорсткій формі.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп у Truth Social розповів, що відправив своїх представників до України та Росії для обговорення мирного плану щодо закінчення війни.

"Сподіваючись завершити цей мирний план, я доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу зустрітися з Путіним у Москві, і водночас секретар армії Ден Дрісколл зустрінеться з українцями", — написав Трамп.

Стів Віткофф давній союзник Трампа, який з лютого вже п’ять разів зустрічався з Путіним. Кожна зустріч тривала від двох до майже п’яти годин, а російський диктатор щоразу приймав його досить тепло та з обіймами.

Однак розмови Віткоффа та Путіна супроводжуються постійними проблемами. Віткофф не бере із собою стенографістів США, а інколи користується послугами російських перекладачів. Як наслідок кілька разів виникали непорозуміння щодо домовленостей між ним та Путіним.

На відміну від Віткоффа, Дрісколл проявляє різко інший стиль роботи. Financial Times повідомляє, що під час зустрічі в Києві він запізнився, використав жорстку лексику та наполягав на якнайшвидшому завершенні війни. Зокрема, Дрісколл сказав, що "нам потрібно покінчити з цим лайном", а також наголосив, що Україна перебуває у "дуже поганому становищі".

Таким чином Трамп відправив знову Росії "пряника" у вигляді Віткоффа, а до України поїде "батіг" — Дрісколл.

