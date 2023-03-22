Пять главных выводов переговоров Путина и Си Цзиньпина

Российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая провели несколько встреч в Кремле и подписали договоры о сотрудничестве. На совместной конференции оба авторитарных лидера заявили о своем видении решения войны в Украине. Об итогах встречи сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Два диктатора: Путин и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Согласно анализу CNN, можно выделить пять ключевых моментов во встрече между двумя лидерами.

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Нет успеха в решении войны в Украине. Оба авторитарных лидера стран настаивают на прекращении действий, способствующих росту конфликта, имея в виду поставки оружия в Украину. Также в заявлениях звучат сообщения о том, что нужно прекратить вести боевые действия и начать мирные переговоры. Однако не упоминают, что причиной войны стало российское вторжение.

Новый мировой порядок. Эксперты считают, что Китай и Россия пытаются создать союз по противостоянию Соединенным Штатам. Такое объединение отвечало их собственным диктаторским программам.

Военное доверие и оборонные связи. Президент России и лидер КНР выразили обеспокоенность действиями западных блоков, в частности НАТО и AUKUS, которые начали наращивать военные силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за возможной угрозы китайского нападения. Путин и Си Цзиньпин заявляют, что подобные действия подрывают мир и стабильность в регионе.

Экономический энтузиазм. Российский диктатор заявил, что готов поддержать бизнес из Китая, который может войти на российский рынок. Таким образом Путин ожидает заменить западные компании, покинувшие РФ из-за нападения на Украину. РФ все больше становится зависимой от товаров из Китая, а тот в свою очередь расширяет рынок для своих товаров.

Мир разделен. Пока Си Цзиньпин находился с визитом в Кремле, в Киев приехал один из лидеров Азии и конкурент Китая премьер-министр Японии Фумио Кисида. Зеленский выразил благодарность за приезд японского лидера, который таким образом показал уважение не только Украине, но и остальному цивилизованному миру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об итогах переговоров Путина и Си Цзиньпина: какую позицию занял Китай.

Также "Комментарии" писали, что Путин получил предложение от Си Цзиньпина.