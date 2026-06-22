Радость в Москве: как в РФ отреагировали на скандальное решение Навроцкого забрать орден у Зеленского

В Москве с заметным удовольствием отреагировали на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Российские политики и пропагандисты назвали конфликт между Варшавой и Киевом "доказательством раскола Запада" и использовали ситуацию для новых нападок на Украину.

Володин и Медведев. Фото из открытых источников

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин комментируя скандал между Украиной и Польшей выступил с резким заявлением, провоцируя Варшаву на политический выбор. Он задал Варшаве ультимативный вопрос и в очередной раз использовал российские пропагандистские клише в сторону Украины.

"С кем она? Со своим народом память защищает о погибших или с преступным неонацистским режимом киевской хунты", — сказал Володин.

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев также прокомментировал решение польского президента, заявив, что лишение ордена Зеленского якобы "показало истинное отношение" к украинскому лидеру. В своем заявлении он повторил стандартные для Кремля обвинения в адрес украинских властей, используя оскорбительные формулировки.

В свою очередь председатель комитета Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о якобы "новой войне орденов" между Украиной и Польшей.

"При этом Варшава старательно обходит ключевую тему: как можно поддерживать страну, которая героизирует банды украинских нацистов и их вожаков, занимавшихся геноцидом 100 тысяч поляков?" – заявил Пушков.

Отдельно представитель МИД РФ Родион Мельник заявил, что Польша может использовать ситуацию для дополнительных препятствий к Украине и ее вступлению в Европейский Союз. По его словам, Варшава "отыграется в полном объеме и выставит массу требований".

Напомним, что 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Ордена Белого Орла из-за переименования одного из украинских подразделений в честь героев УПА. Часть польских политиков раскритиковала решение Навроцкого, указывая, что оно не ведет к конструктиву между странами, а также играет на руку России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Навроцкого объяснили, почему забрали Орден Белого Орла у Зеленского, но оставят его Муссолини и Екатерине II.

Также "Комментарии" писали, что скандал между Украиной и Польшей вышел на международный уровень. Как мировые медиа оценили решение Навроцкого.