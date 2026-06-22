Радість у Москві: як в РФ відреагували на скандальне рішення Навроцького забрати орден у Зеленського

У Москві з помітним задоволенням відреагували на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського Ордену Білого Орла. Російські політики та пропагандисти назвали конфлікт між Варшавою і Києвом "доказом розколу Заходу" та використали ситуацію для нових нападок на Україну.

Володін та Медведєв. Фото з відкритих джерел

Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін коментуючи скандал між Україною та Польщею виступив із різкою заявою провокуючи Варшаву на політичний вибір. Він поставив Варшаві ультимативне запитання та вчергове використав російські пропагандистські кліше в бік України.

"З ким вона? Зі своїм народом пам'ять захищає про загиблих, або зі злочинним неонацистським режимом київської хунти", — сказав Володін.

Експрезидент РФ Дмитро Медведєв також прокоментував рішення польського президента, заявивши, що позбавлення ордена Зеленського нібито "показало справжнє ставлення" до українського лідера. У своїй заяві він повторив стандартні для Кремля звинувачення на адресу української влади, використовуючи образливі формулювання.

Своєю чергою, голова комітету Ради федерації з інформаційної політики Олексій Пушков заявив про нібито "нову війну орденів" між Україною та Польщею.

"При цьому Варшава старанно оминає ключову тему: як можна підтримувати країну, яка героїзує банди українських нацистів та їхніх ватажків, які займалися геноцидом 100 тисяч поляків?" — заявив Пушков.

Окремо представник МЗС РФ Родіон Мірошник заявив, що Польща може використати ситуацію для додаткових перешкод до України та її вступу до Європейського Союзу. За його словами, Варшава "відіграється у повному обсязі та виставить масу вимог".

Нагадаємо, що 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Ордена Білого Орла через перейменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. Частина польських політиків розкритикувала рішення Навроцького вказуючи, що воно не веде до конструктиву між країнами, а також грає на руку Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Навроцького пояснили, чому забрали Орден Білого Орла у Зеленського, але залишать його Муссоліні та Єкатерині ІІ.

Також "Коментарі" писали, що скандал між Україною та Польщею вийшов на міжнародний рівень. Як світові медіа оцінили рішення Навроцького.