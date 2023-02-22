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Реакция Медведева на выступление Байдена в Польше

Экспрезидент России Дмитрий Медведев рассказал, в каких условиях Россия может исчезнуть.

сегодня, 11:00
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Автор:

Slava Kot

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на выступление президента США Джо Байдена в Польше. Российский политик перефразировал выступление американского президента и рассказал, когда исчезнет Российская Федерация. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram Медведева.

Реакция Медведева на выступление Байдена в Польше

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников


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Джо Байден неожиданно приехал в Киев, после чего отправился в Польшу, где выступил с речью о необходимости помогать Украине, чтобы противостоять российской агрессии. В своем выступлении президент США отметил, что для прекращения войны Россия должна перестать вести боевые действия, а также добавил "если украинцы перестанут защищаться – это будет концом Украины".

Дмитрий Медведев отреагировал на слова американского президента и перефразировал его выражение.

"Если Россия остановит СВО, не добившись победы, – России не будет, ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму – война закончится", – пишет Медведев.

Также экспрезидент России написал несколько обидных слов в сторону Джо Байдена, назвав его "стариком" у которого уже "маразм" в голове.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский финансист, долгое время ставший одним из крупнейших инвесторов российских фондовых бирж, рассказал о странах, которые станут следующими жертвами агрессии президента России Владимира Путина.

Также "Комментарии" писал о речи российского диктатора, который рассказал , почему начал полномасштабное вторжение в Украину. Президент России считает, что во всем виноват Запад, спровоцировавший его, а РФ якобы пытается защитить всех мирных жителей.




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Источник: https://world.comments.ua/ua/news/russia/putin-poyasniv-chomu-pochav-viynu-v-ukraini-708378.html
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