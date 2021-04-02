Реальная угроза: в Госдуме рассказали, почему Россия может ввести армию на Донбасс

Поддержка украинской стороны в войне на Донбассе от Соединенных Штатов стала новым инфоповодом для громких заявлений российских политиков. На этот раз мнением о введении армии РФ на территорию Донетчины и Луганщины поделился один из депутатов Госдумы Андрей Козенко.



Россия может ввести армию на Донбасс для "защиты своих граждан". Фото из открытых источников

По мнению политика, Америка слишком активно вмешивается во внутреннюю ситуацию других стран. Козенко не нравится, что Пентагон проявляет интерес даже к военному конфликту на Донбассе. Поэтому депутат уверен, что на возможную эскалацию конфликта при участии не только ВСУ, а еще и американских военнослужащих, Россия обязательно отреагирует должным образом.

В понимании Андрея Козенко, "должным образом" — это введение российских военных формирований на территорию Донбасса. Для подобных действия, считает политик, имеется веская причина. Ею является необходимость защитить граждан России, проживающих на неподконтрольной Киеву территории. Козенко говорит, что подобный исход ситуации будет оправдан недавно внесенными изменениями в Конституцию РФ.

"Укроамериканцы", как депутат Госдумы уже окрестил возможного противника, не смогут обеспечить достойный отпор, т.к. силы будут явно не на их стороне.

Также Андрея Козенко заявляет, что украинское правительство все еще осознанно воюет против жителей Луганской и Донецкой областей, якобы прикрываясь выдуманной российской "агрессией".

Похожей позиции придерживаются и в Кремле, о чем стало известно из заявления пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. По его словам, правительство РФ собирается "прибегнуть к дополнительным мерам" по мере развития ситуации на Донбассе. Подробнее — в нашем материале.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, как на заявления о вероятности конфликта Российской Федерации и Украины отреагировали в Министерстве иностранных дел РФ.

Также на портале найдется информация о том, какой прогноз о взаимоотношениях Украины и России на ближайшее десятилетие сделал представитель отечественной делегации в ТКГ Алексей Арестович.



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