Рекордное количество россиян хочет окончания войны: но есть одна проблема

В России зафиксирован рекордный рост запроса на окончание войны против Украины. По данным социологического института "Левада-Центр", 66% россиян выступают за мирные переговоры. В то же время этот запрос имеет принципиальную оговорку, ведь большинство россиян не готовы принять ни один сценарий, предусматривающий уступки со стороны Кремля.
Россияне хотят окончания войны исключительно на условиях Путина. Фото из открытых источников
Социолог "Левада-Центра" Лев Гудков в интервью немецкому изданию Der Spiegel рассказал о настроениях россиян относительно окончания войны против Украины.
Однако Гудков отмечает, что мир в русском понимании носит ультимативный характер и значительно отличается от позиций Украины. По его словам, граждане РФ хотят окончания войны исключительно на условиях Путина.
Также Гудков утверждает, что большинство граждан РФ не поддерживают заморозку войны в Украине по линии фронта.
Кроме того, у россиян параллельно растет чувство внешней угрозы. В опросе 92% россиян указали, что убеждены, что страна "окружена врагами". Это рекордный показатель с 1994 года. По словам Гудкова, это следствие многолетней пропаганды, которая трансформировала войну с "внутренней операции" в противостояние со всем Западом.
