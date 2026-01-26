Рекордна кількість росіян хоче закінчення війни: але є одна проблема

У Росії зафіксовано рекордне зростання запиту на закінчення війни проти України. За даними соціологічного інституту "Левада-Центр", 66% росіян виступають за мирні переговори. Водночас цей запит має принципове застереження, адже більшість росіян не готові прийняти жоден сценарій, який передбачає поступки з боку Кремля.

Росіяни хочуть закінчення війни виключно на умовах Путіна. Фото з відкритих джерел

Соціолог "Левада-Центру" Лев Гудков в інтерв’ю німецькому виданню Der Spiegel розповів про настрої росіян щодо закінчення війни проти України.

"Лише 26% нещодавно висловили підтримку продовження війни — це найнижчий показник, який ми зафіксували досі. Це насамперед завдяки Дональду Трампу. Росіяни вірять, що він може принести світ", — стверджує соціолог.

Однак Гудков наголошує, що мир у російському розумінні має ультимативний характер і значно відрізняться від позицій України. За його словами, громадяни РФ хочуть закінчення війни виключно на умовах Путіна.

"Коли ми питаємо, схвалили б люди, якби Путін завтра вирішив припинити бойові дії, 70% опитаних відповідають "так". Але коли ми питаємо, як би вони почувалися, якби Путін вивів свої війська з окупованих українських територій після такого рішення, картина зворотна: 60% засудили б виведення збройних сил", — сказав Гудков та додав, що "Росіяни переконані, що Україна здасться та капітулює".

Також Гудков стверджує, що більшість громадян РФ не підтримують замороження війни в Україні по лінії фронту.

"Росіяни сприймуть це із невдоволенням, але зрештою приймуть", — вважає Гудков.

Крім того, у росіян паралельно зростає відчуття зовнішньої загрози. В опитуванні 92% росіян вказали, що переконані, що країна "оточена ворогами". Це рекордний показник з 1994 року. За словами Гудкова, це наслідок багаторічної пропаганди, яка трансформувала війну з "внутрішньої операції" у протистояння з усім Заходом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі заявили про "формулу" розв'язання "територіального питання" щодо України.

Також "Коментарі" писали, що у Путіна назвали "винного" у затягуванні війни в Україні.