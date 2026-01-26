Рекордна кількість росіян хоче закінчення війни: але є одна проблема

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
У Росії зафіксовано рекордне зростання запиту на закінчення війни проти України. За даними соціологічного інституту "Левада-Центр", 66% росіян виступають за мирні переговори. Водночас цей запит має принципове застереження, адже більшість росіян не готові прийняти жоден сценарій, який передбачає поступки з боку Кремля.
Росіяни хочуть закінчення війни виключно на умовах Путіна. Фото з відкритих джерел
Соціолог "Левада-Центру" Лев Гудков в інтерв’ю німецькому виданню Der Spiegel розповів про настрої росіян щодо закінчення війни проти України.
Однак Гудков наголошує, що мир у російському розумінні має ультимативний характер і значно відрізняться від позицій України. За його словами, громадяни РФ хочуть закінчення війни виключно на умовах Путіна.
Також Гудков стверджує, що більшість громадян РФ не підтримують замороження війни в Україні по лінії фронту.
Крім того, у росіян паралельно зростає відчуття зовнішньої загрози. В опитуванні 92% росіян вказали, що переконані, що країна "оточена ворогами". Це рекордний показник з 1994 року. За словами Гудкова, це наслідок багаторічної пропаганди, яка трансформувала війну з "внутрішньої операції" у протистояння з усім Заходом.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі заявили про "формулу" розв'язання "територіального питання" щодо України.
Також "Коментарі" писали, що у Путіна назвали "винного" у затягуванні війни в Україні.