Решение будет в сентябре: Путин готовится объявить шаг, который боится Кремль

Владимир Путин хорошо знает о реальном состоянии российской экономики, ситуации на фронте и проблемах внутри страны, однако сознательно умаляет их в своих публичных заявлениях. В то же время, настоящим испытанием для Кремля станет решение о новой волне мобилизации. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Марк Фейгин.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Марк Фейгин в интервью телеканалу "Эспрессо" заявил, что Путин не является заложником искаженных докладов своих подчиненных и владеет полной информацией о ситуации в России.

"Путин осознает, что ситуация не такая, какой он изображает ее в своих публичных выступлениях. Он это точно знает. Говорят, что он не понимает, что ему докладывают неправдивую информацию. Но как это — неправдивую? Он получает все данные. Он понимает, что происходит с бензином, что происходит с нефтеперерабатывающими заводами, что происходит с нефтеперерабатывающими заводами. знает. Он только говорит: да, все это есть, но это такое, мы все решим", — отметил оппозиционер.

Важнейшим индикатором того, как уверенно чувствуют себя российские власти, Фейгин назвал вопрос мобилизации.

По его убеждению, если Кремль объявит новую волну мобилизации, это означает, что Путин не боится социального недовольства и считает свою власть достаточно крепкой. Если же власть воздержится от такого шага, это будет опасаться масштабной негативной реакции российского общества.

"Если же он воздержится от мобилизации, это будет означать, что он прекрасно понимает: нельзя перегибать палку, нельзя слишком сильно давить на население. Надо действовать более осторожно, потому что люди могут не выдержать", — пояснил Фейгин.

По его мнению, именно сентябрь станет периодом, когда будет ясно, готов ли Путин рискнуть внутренней стабильностью ради продолжения войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марк Фейгин назвал хитрый план Кремля по замене Путина.

Также "Комментарии" писали, что историк Норман Дэвис озвучил сценарий распада России из-за провала Путина на войне против Украины.