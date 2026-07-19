Рішення буде у вересні: Путін готується оголосити крок, якого боїться Кремль

Володимир Путін добре знає про реальний стан російської економіки, ситуацію на фронті та проблеми всередині країни, однак свідомо применшує їх у своїх публічних заявах. Водночас справжнім випробуванням для Кремля стане рішення щодо нової хвилі мобілізації. Таку думку висловив російський опозиційний політик Марк Фейгін.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Марк Фейгін в інтерв'ю телеканалу "Еспресо" заявив, що Путін не є заручником викривлених доповідей своїх підлеглих і володіє повною інформацією про ситуацію в Росії.

"Путін усвідомлює, що ситуація не така, якою він змальовує її у своїх публічних виступах. Він це точно знає. Кажуть, що він не розуміє, що йому доповідають неправдиву інформацію. Але як це — неправдиву? Він отримує всі дані. Він розуміє, що відбувається з бензином, що відбувається з нафтопереробними заводами, що відбувається на фронті, що відбувається в Криму. Авжеж, він усе це знає. Він лише говорить: так, усе це є, але то таке, ми все вирішимо", — зазначив опозиціонер.

Найважливішим індикатором того, наскільки впевнено почувається російська влада, Фейгін назвав питання мобілізації.

На його переконання, якщо Кремль оголосить нову хвилю мобілізації, це означатиме, що Путін не боїться соціального невдоволення та вважає свою владу достатньо міцною. Якщо ж влада утримається від такого кроку, це свідчитиме про побоювання масштабної негативної реакції російського суспільства.

"Якщо ж він утримається від мобілізації, це означатиме, що він чудово розуміє: не можна перегинати палицю, не можна надто сильно тиснути на населення. Треба діяти обережніше, тому що люди можуть не витримати", — пояснив Фейгін.

На його думку, саме вересень стане періодом, коли буде зрозуміло, чи готовий Путін ризикнути внутрішньою стабільністю заради продовження війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Марк Фейгін назвав хитрий план Кремля з заміни Путіна.

Також "Коментарі" писали, що історик Норман Дейвіс озвучив сценарій розпаду Росії через провал Путіна на війні проти України.