Решится ли Путин на прямой конфликт с НАТО – когда может начаться атака

Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что РФ готовится к возможным конфликтам со странами НАТО на севере. Прежде всего – со странами Балтии. Какова вероятность, что Кремль решится на открытую войну против Североатлантического Альянса? О чем говорят соответствующие заявления и приготовления? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

РФ будет пытаться провоцировать конфликт с НАТО

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что сценарий конфликта с отдельными странами НАТО или в целом с блоком Кремль рассматривает давно. Ведь для России, поясняет он, прямой конфликт с Североатлантическим альянсом является наиболее выгодным вариантом для получения более широкого поля маневра в ракурсе выхода из войны с Украиной.

"Одно дело – проиграть Украине, что Кремль себе позволить не может, всячески это демонстрируя. Другое – потерпеть поражение или добиться каких-то договоренностей в прямом противостоянии с НАТО. Ведь при таком раскладе всё, что творит РФ в последние годы в Украине, становится более объяснимым для россиян. В глазах большинства из них Путин окажется прав, ведь он давно говорит, что РФ, по сути, воюет с НАТО", – отмечает эксперт.

По его мнению, начать такой конфликт Россия не решится. Слишком неравны силы. Но она станет пытаться показать, что НАТО собирается напасть на РФ, что все ее действия носят исключительно оборонительный характер.

"При этом именно НАТО – оборонительный союз. И никогда не занимался завоеваниями, в отличие от России, – подчеркивает Валерий Клочок. – Да, страны Альянса брали участие в боевых действиях в Югославии, Ираке. Но они не имели целью захватить их. Скорее это была поддержка тех или иных политических, военных сил, противостоящих диктаторским режимам".

Но Россия, продолжает эксперт, пытается представить НАТО исключительно как агрессора, захватчика. Тогда как история колонизации нынешними членами блока других стран — это уже давняя истории, не имеющая ничего общего ни с днем сегодняшним, ни с задачами Альянса.

"Думаю, РФ будет пытаться провоцировать конфликт с НАТО. В том числе на севере, где расположены страны Балтии, а также недавно ставшая частью блока Финляндия. Рассчитывая на то, что у Альянса возникнут проблемы с быстрой реакцией, с введением в практическую плоскость знаменитой 5-й статьи Устава НАТО, когда нападение на одного члена блока приравнивается к нападению на весь блок. Не секрет, что захват одной из стран Балтии рассматривался в Кремле как продолжение агрессии в случае удачного для россиян исхода в Украине. Но, допустим, даже, если бы РФ (крупнейшее государство в мире, территория которого в международно признанных границах составляет 17 098 246 км², с населением более 140 млн человек) удалось захватить маленькую Эстонию, (45 227 км2 – 129-е место в мире, население всего1 365 884 человека), ее необходимо было бы как-то удерживать. А атака войск НАТО на российскую армию в той же Эстонии привела бы к печальным последствиям для агрессора", – констатирует Валерий Клочок.

Именно поэтому, подчеркивает он, Россия предпочитает провоцировать конфликты. И для нее в этом плане очень удобна эскалация на Ближнем Востоке, где, похоже, имеется ее опосредованное участие через сотрудничество с Ираном.

"РФ пытается разжечь конфликт и в Средней Азии (активно сотрудничая с Северной Кореей), и с Польшей (через дестабилизацию на границе с Беларусью), и в странах Африки. По сути, Кремль пробует создавать точки дестабилизации по всему миру, – отмечает эксперт. – Пока сложно прогнозировать, как ситуация будет развиваться дальше. В значительной мере тут многое зависит от участия США и Ирана в том же конфликте на Ближнем Востоке".

Слабая реакция Запада развязывает руки Кремлю

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассуждает так:

"Планы в отношении агрессии против Балтийских стран, против Польши – всегда были среди первоочередных у Кремля. В зону первого удара, по задумке российского руководства, входила также Норвегия. И как только в РФ решат, что НАТО не готово к жесткому ответу, может начаться атака".

Андрей Сенченко считает, что пока меседжей, которые бы предостерегли от такой агрессии, было явно мало. И это, по его мнению, позволило Кремлю пойти на оккупацию части территорий Грузии, а потом и Украины.

"Даже после открытой агрессии против нашей страны, после массы военных преступлений, совершенных россиянами, масштабы помощи Украине со стороны тех же представителей Альянса были явно недостаточны. Они скорее растягивали войну, вместо того, чтобы дать нам возможность жесткого ответа и освобождения своих территорий. Это касается и предоставления нам танков, о чем дебаты шли почти год, и ПВО, которое также давали с невероятным промедлением, позволяя россиянами безнаказанно убивать украинцев ракетными ударами. Это, в конце концов, касается предоставления нам натовских истребителей, чего нет до сих пор", – акцентирует эксперт.

Он уверен, что, в том числе, именно такое не жесткое отношение к явной агрессии привело к тому, что мы сейчас видим в Израиле.

"Потому что игроки везде те же самые. Связка РФ — Иран — Северная Корея — Беларусь. И чуть в стороне Китай, который дергает их всех за нитки. Если цивилизованный мир не хочет, чтобы раковая опухоль авторитаризма, конфликтов расползалась, реакция должна быть молниеносной и жесткой", – резюмирует Андрей Сенченко.

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