РФ наращивает войска близи украинской границы: насколько велика угроза российского вторжения

Россия возобновляет наращивание своих войск вблизи украинской границы. Это вызвало беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе, которые отслеживают то, что они считают нерегулярными перемещениями техники и персонала на западном фланге России, пишет Washington post.

Что происходит и почему? Реальна ли угроза российского вторжения? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

РФ наращивает войска близи украинской границы - фото из открытых источников

Учитывая, что возле украинских границ постоянно находится 80-90 тысяч российских военнослужащих, этого недостаточно для наступления, если мы говорим о наихудшем сценарии

Аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков пока не видит причин сравнивать ситуацию с той, что была весной, когда Россия демонстративно увеличила группировку войск у украинской границы.

"Тогда была лавина публичных материалов – видео, фото в сети, которые демонстрировали перемещение российских войск. Оно происходило на разных направлениях, массированно. Это было и в Воронежской области, и в оккупированном Крыму. Американцы весной публично заявляли, что видят перемещение войск, на это реагировало Европейское командование США. Сейчас такого нет, – отмечает Николай Белесков. – О стягивании войск РФ к российско-украинской границе говорят в той же статье в Washington post на условиях анонимности. Если будет официальное заявление спикера Пентагона или Европейского командование США предпримет некие действия в рамках российско-украинского конфликта – это будет сигналом. А пока не будет хотя бы таких явных индикаторов, вряд ли стоит бить в набат".

При этом аналитик не исключает возможность, что есть некие перемещения в рамках учений, тренировок. Хоть это, по его словам, нетипично.

Но они прошли. Даже учитывая, что возле украинских границ постоянно находится 80-90 тысяч российских военнослужащих, этого недостаточно для наступления, если мы говорим о наихудшем сценарии. Тут нужно существенное наращивание группировки. И это не день-два, а несколько недель. Скрыть такое практически невозможно. Даже если перемещаться будут исключительно по ночам, от средств объективного контроля (тех же спутниковых), которые имеются у американцев, этого не спрятать", – уверен Николай Белесков. "В российских войсках сейчас – конец учебного года. И, как правило, ничего масштабного в это время не происходит. Масштабно – это были недавние российско-белорусские учения Запад-2021

По его словам, пока нет основных индикаторов, подтверждающих подобные перегруппировки – шквал материалов в открытых источниках, а также официальные заявления наших партнеров – вряд ли следует переживать.

"Обратить внимание следует, отслеживать ситуацию тоже. Но говорить о том, что создается гарантированная угроза, пожалуй, не стоит", – резюмирует аналитик.

То, как далеко продвинется российская армия на нашей территории (и продвинется ли), зависит от того, насколько Украина будет готова, способна оказывать сопротивление

Политический эксперт Сергей Таран отмечает, что для России армия всегда была инструментом политического давления.

"Нужно понимать, что любые попытки договориться с РФ о чём бы то ни было – ни к чему не приводят. Потому что с точки зрения Кремля: договариваться – значит проявлять слабость. Украинская же власть при Зеленском постоянно говорит, что готова договариваться с агрессором. Вместе того, чтобы требовать от Запада усиления санкций, делать ставку на усиление армии и активизацию евроатлантической интеграции. Более того – украинская власть заявляет публично о готовности покупать уголь и электроэнергию у РФ. И такие заявления позволяют Кремлю делать вывод о слабости украинской власти. И необходимости усиливать давление. Что мы и видим", – поясняет Сергей Таран.

Элементами такого давления он называет и периодическое стягивание россиянами сил и средств к нашей границе, и волнообразные обострения ситуации на Донбассе.

о чём постепенно начинают говорить российские паблики и СМИ", – акцентирует политолог. "Напомню, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проводится глобальная раздача российских паспортов, вовлечение жителей ОРДЛО в российские выборы. И всё активнее российскими пропагандистами разгоняется тезис, что на Востоке Украины живут "российские граждане", которых необходимо "защищать". Обострение может иметь разные виды. Один из них – т.н. "миротворческая миссия" на Донбассе,

По его мнению, для украинской власти это очередное обострение – шанс понять, что ставка на переговоры с РФ приводит лишь к усилению конфронтации.

"Россия давит до тех пор, пока не чувствует сопротивления, – подчеркивает Сергей Таран. – И то, как далеко продвинется российская армия на нашей территории (и продвинется ли), зависит от того, насколько Украина будет готова, способна оказывать сопротивление".

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