Россия России досталось этой ночью: где раздавались сильные взрывы, начался пожар
России досталось этой ночью: где раздавались сильные взрывы, начался пожар

В России заявили об атаке дронов на Туапсе

31 декабря 2025, 07:16
Автор:
Кравцев Сергей

В ночь на 31 декабря беспилотники атаковали город Туапсе в Краснодарском крае РФ, в результате чего возникли пожары в порту и на местном нефтеперерабатывающем заводе. Фактически информацию подтвердили в оперштабе Краснодарского края.

России досталось этой ночью: где раздавались сильные взрывы, начался пожар

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Местные жители в социальных сетях около полуночи сообщали о звуках взрывов и сильном пожаре в районе нефтебазы.

Позже российские власти подтвердили попадание беспилотников.

В заявлении оперштаб региона утверждается, что под ударом оказались причал в морском порту и территория нефтеперерабатывающего завода.

"На одном из причалов возгорание оперативно ликвидировали. На территории НПЗ пожар также был потушен – на площади 300 кв. м", – говорится в заявлении.

Стоит отметить, что принадлежащий государственной компании "Роснефть" Туапсинский нефтеперерабатывающий завод является единственным российским НПЗ на побережье Черного моря и входит в десятку крупнейших в РФ.

Объект неоднократно становился целью атаки беспилотников Службы безопасности Украины и Главного управления разведки. Силы обороны Украины систематически атакуют нефтегазовую инфраструктуру врага, чтобы снизить экспортные доходы Кремля и усложнить логистику армии оккупанта.

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на 28 декабря Россия подверглась масштабной атаке беспилотников. О взрывах сообщали жители сразу нескольких регионов, в частности, Московской и Самарской областей. Минобороны РФ отчиталось о якобы сбитии дронов над шестью регионами, однако в соцсетях появились многочисленные свидетельства попаданий в важные объекты инфраструктуры.

Также издание "Комментарии" сообщало – неизвестные дроны атаковали порт Темрюка в Краснодарском крае России, в результате чего произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами.



