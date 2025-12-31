России досталось этой ночью: где раздавались сильные взрывы, начался пожар

В ночь на 31 декабря беспилотники атаковали город Туапсе в Краснодарском крае РФ, в результате чего возникли пожары в порту и на местном нефтеперерабатывающем заводе. Фактически информацию подтвердили в оперштабе Краснодарского края.

Местные жители в социальных сетях около полуночи сообщали о звуках взрывов и сильном пожаре в районе нефтебазы.

Позже российские власти подтвердили попадание беспилотников.

В заявлении оперштаб региона утверждается, что под ударом оказались причал в морском порту и территория нефтеперерабатывающего завода.

"На одном из причалов возгорание оперативно ликвидировали. На территории НПЗ пожар также был потушен – на площади 300 кв. м", – говорится в заявлении.

Стоит отметить, что принадлежащий государственной компании "Роснефть" Туапсинский нефтеперерабатывающий завод является единственным российским НПЗ на побережье Черного моря и входит в десятку крупнейших в РФ.

Объект неоднократно становился целью атаки беспилотников Службы безопасности Украины и Главного управления разведки. Силы обороны Украины систематически атакуют нефтегазовую инфраструктуру врага, чтобы снизить экспортные доходы Кремля и усложнить логистику армии оккупанта.

