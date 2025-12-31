Росії дісталося цієї ночі: де лунали сильні вибухи, розпочалася пожежа

У ніч на 31 грудня, безпілотники атакували місто Туапсе в Краснодарському краї РФ, внаслідок чого виникли пожежі в порту та на місцевому нафтопереробному заводі. Фактично інформацію підтвердили в оперштабі Краснодарського краю.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Місцеві жителі у соціальних мережах близько опівночі повідомляли про звуки вибухів та сильну пожежу в районі нафтобази.

Пізніше російська влада підтвердила влучання безпілотників.

У заяві оперштаб регіону стверджується, що під ударом опинилися причал у морському порту та територія нафтопереробного заводу.

"На одному з причалів загоряння оперативно ліквідували. На території НПЗ пожежу також загасили – на площі 300 кв. м", – йдеться у заяві.

Варто зазначити, Туапсинський нафтопереробний завод, що належить державній компанії "Роснєфть", є єдиним російським НПЗ на узбережжі Чорного моря та входить до десятки найбільших у РФ.

Об'єкт неодноразово ставав ціллю атак безпілотників Служби безпеки України та Головного управління розвідки. Сили оборони України систематично атакують нафтогазову інфраструктуру ворога, щоб зменшити експортні доходи Кремля та ускладнити логістику армії окупанта.

