Россия без парадов: празднование Путина массово отменяюют в регионах РФ

В России продолжают сворачивать празднование 9 мая на фоне войны против Украины и усиления рисков безопасности. По данным российского издания ASTRA, по меньшей мере 15 регионов РФ полностью отменили проведение военных парадов ко "Дню победы".

Владимир Путин. Фото: Associated Press

По состоянию на 6 мая об отказе от проведения парадов на 9 мая заявили 15 регионов России:

— Белгородская область

— Воронежская область

— Курская область

— Краснодарский край

— Ленинградская область

— Нижегородская область

— Новгородская область

— Псковская область

— Рязанская область

— Саратовская область

— Ростовская область

— Калужская область

— Орловская область

— Брянская область

— Чувашия

Также парадов не будет на временно оккупированной территории Украины, которая находится под контролем российской армии.

Ограничения на празднование 9 мая затронули также самые крупные города России. В Москве впервые с 2007 года на Красной площади не будут демонстрироваться военная техника. Аналогичное решение было принято и в Санкт-Петербурге, где парад ко "Дню победы" также состоится без бронемашин.

Кроме отмены парадов, российские власти вводят дополнительные меры безопасности: в ряде регионов ограничивают мобильный интернет, отменяют праздничные салюты и переводят акцию "Бессмертный полк" в онлайн-формат.

Российские чиновники объясняют эти решения "текущей оперативной обстановкой". Однако в соцсетях и независимых медиа все чаще связывают такие меры с опасениями атак дронов и общей нестабильностью ситуации в сфере безопасности внутри страны.

Массовая отмена парадов стала тенденцией после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. До этого подобные ограничения в современной истории РФ вводились только во время пандемии коронавируса.

