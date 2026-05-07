Росія без парадів: святкування Путіна масово скасовують у регіонах РФ
Росія без парадів: святкування Путіна масово скасовують у регіонах РФ

У щонайменше 15 регіонах Росії скасували паради на 9 травня.

7 травня 2026, 08:30
Автор:
Slava Kot

У Росії продовжують згортати святкування 9 травня на тлі війни проти України та посилення безпекових ризиків. За даними російського видання ASTRA, щонайменше 15 регіонів РФ повністю скасували проведення військових парадів до "Дня перемоги".

Володимир Путін. Фото: Associated Press

Станом на 6 травня про відмову від проведення парадів на 9 травня заявили 15 регіонів Росії:

  • - Бєлгородська область
  • - Воронезька область
  • - Курська область
  • - Краснодарський край
  • - Ленінградська область
  • - Нижегородська область
  • - Новгородська область
  • - Псковська область
  • - Рязанська область
  • - Саратовська область
  • - Ростовська область
  • - Калузька область
  • - Орловська область
  • - Брянська область
  • - Чувашія

Також парадів не буде на тимчасово окупованій території України, яка наразі знаходиться під контролем російської армії.

Обмеження на святкування 9 травня торкнулися також найбільших міст Росії. У Москві вперше з 2007 року на Червоній площі не демонструватимуть військову техніку. Аналогічне рішення ухвалили й у Санкт-Петербурзі, де парад до "Дня перемоги" також відбудеться без бронемашин. 

У Росії скасували паради на 9 травня вже у 15 регіонах

Крім скасування парадів, російська влада вводить додаткові заходи безпеки: у низці регіонів обмежують мобільний інтернет, скасовують святкові салюти та переводять акцію "Безсмертний полк" в онлайн-формат.

Російські чиновники пояснюють ці рішення "поточною оперативною обстановкою". Однак у соцмережах та незалежних медіа дедалі частіше пов’язують такі заходи з побоюваннями атак дронів та загальною нестабільністю безпекової ситуації всередині країни.

Масове скасування парадів стало тенденцією після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. До цього подібні обмеження у сучасній історії РФ запроваджували лише під час пандемії коронавірусу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін втрачає контроль над Росією. Чому кожен його крок робить ситуацію ще гіршою.

Також "Коментарі" писали, що напередодні параду 9 травня Путін може більше боятися внутрішнього бунту, ніж атак дронів.



Джерело: https://t.me/astrapress/111866
