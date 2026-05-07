Росія без парадів: святкування Путіна масово скасовують у регіонах РФ

У Росії продовжують згортати святкування 9 травня на тлі війни проти України та посилення безпекових ризиків. За даними російського видання ASTRA, щонайменше 15 регіонів РФ повністю скасували проведення військових парадів до "Дня перемоги".

Фото: Associated Press

Станом на 6 травня про відмову від проведення парадів на 9 травня заявили 15 регіонів Росії:

- Бєлгородська область

- Воронезька область

- Курська область

- Краснодарський край

- Ленінградська область

- Нижегородська область

- Новгородська область

- Псковська область

- Рязанська область

- Саратовська область

- Ростовська область

- Калузька область

- Орловська область

- Брянська область

- Чувашія

Також парадів не буде на тимчасово окупованій території України, яка наразі знаходиться під контролем російської армії.

Обмеження на святкування 9 травня торкнулися також найбільших міст Росії. У Москві вперше з 2007 року на Червоній площі не демонструватимуть військову техніку. Аналогічне рішення ухвалили й у Санкт-Петербурзі, де парад до "Дня перемоги" також відбудеться без бронемашин.

Крім скасування парадів, російська влада вводить додаткові заходи безпеки: у низці регіонів обмежують мобільний інтернет, скасовують святкові салюти та переводять акцію "Безсмертний полк" в онлайн-формат.

Російські чиновники пояснюють ці рішення "поточною оперативною обстановкою". Однак у соцмережах та незалежних медіа дедалі частіше пов’язують такі заходи з побоюваннями атак дронів та загальною нестабільністю безпекової ситуації всередині країни.

Масове скасування парадів стало тенденцією після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. До цього подібні обмеження у сучасній історії РФ запроваджували лише під час пандемії коронавірусу.

