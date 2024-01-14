Россия будет тратить миллиарды рублей каждый день: что собирается компенсировать Путин

Из-за падения доходов с нефтепродуктов Министерство финансов РФ начнет продажу валюты и золота с 15 января по особым бюджетным правилам. Ожидается, что таким образом Россия будет направлять на эти цели 4,1 млрд. рублей ежедневно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление пресс-службы Минфина РФ.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Согласно данным Минфина РФ доходы от нефтепродуктов в российский бюджет в декабре оказались на 199,9 млрд рублей ниже прогнозируемых. В российском министерстве объяснили такую ситуацию изменениями в налоговом законодательстве, а также уменьшением объема продаж российской нефти. Чтобы компенсировать потери, Россия будет направлять на эти цели 4,1 млрд рублей ежедневно в течение трех недель.

"С 15 января по 6 февраля Минфин намерен продать иностранную валюту и золото в размере 69,1 млрд рублей", — отмечают в российском министерстве.

Начало полномасштабного вторжения в Украину спровоцировало значительный рост цен на нефть и позволило России в 2022 году получить доходы от продажи нефти и газа на 11,58 трлн рублей, однако из-за санкций и создания потолка цены на российские энергоресурсы доходы РФ в 2023 году снизились до 8,82, или же на 23,9%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин оправдывается за дефицит яиц и курятины в России улучшением жизни россиян, которые смогли позволить себе купить эти продукты, чем и спровоцировали большой спрос.

Также "Комментарии" писали, что в России из-за отсутствия воды растапливают снег, чтобы помыть детей. В то время как в других городах РФ произошли поломки в системе отопления после надвигания морозов.