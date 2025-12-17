Россия что-то планирует: названа ключевая цель Путина

Пока внимание мира сосредоточено на войне России против Украины, противостоянии НАТО и гибридным операциям Кремля, настоящая стратегическая цель российского диктатора Владимира Путина может оставаться в тени. Немецкий политолог и футуристка Флоренс Гауб убеждена, что главный интерес Москвы лежит не только в военной плоскости, а гораздо глубже – в экономике и контроле над ключевыми транспортными маршрутами. И центральным элементом этой стратегии является Арктика.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В интервью немецкому изданию T-Online Флоренс Гауб отмечает, что стремление России разрушить НАТО или расширить контроль над русскоязычными регионами является второстепенными целями.

"Мы слишком сосредотачиваемся на собственном нарративе, а именно на том, что стратегическая цель Москвы – уничтожить НАТО и покорить как можно больше русскоязычных регионов. Я не говорю, что Россия этого не хочет. Но это цели второго и третьего порядка", – утверждает Гауб.

По ее мнению, настоящий приоритет Путина заключается в превращении России в мощное мировое экономическое и экспортное государство с прямым и контролируемым доступом к глобальным торговым путям. Именно здесь на первый план выходит Арктика. Из-за глобального потепления арктический лед тает быстрее, чем прогнозировалось ранее. Это открывает новые морские маршруты, способные существенно сократить путь между Европой и Азией.

Северный морской путь вдоль побережья России может стать альтернативой традиционным маршрутам через Суэцкий канал. Для Кремля это означает не только экономические выгоды, но и геополитическое влияние.

"В России здесь совершенно новые возможности. Кремль прекрасно отдает себе отчет", — отмечает Гауб.

Контроль над арктическими водами, портами и логистической инфраструктурой позволяет Москве претендовать на роль ключевого игрока в мировой торговле без прямой военной экспансии.

Политолог отмечает, что Арктика часто воспринимается исключительно как зона экологических рисков – таяние ледников, сохранение уникальных экосистем, защита белых медведей. Однако такой подход, по ее словам, опасно наивный.

"Проблема с Арктикой состоит в том, что общественность нужно научить смотреть на нее не только из-за защиты медведей. Россия что-то планирует", — предостерегает эксперт.

Речь идет не только о ресурсах, но и о долгосрочном изменении баланса сил в мировой экономике. В то же время, Флоренс Гауб подчеркивает, что Арктика лишь часть более масштабной стратегии. Для России важны остаются и другие акватории: Балтийское море, Черное море, Персидский залив.

