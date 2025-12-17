Росія щось планує: названа ключова ціль Путіна

Поки увага світу зосереджена на війні Росії проти України, протистоянні з НАТО та гібридних операціях Кремля, справжня стратегічна мета російського диктатора Володимира Путіна може залишатися в тіні. Німецька політологиня та футуристка Флоренс Гауб переконана, що головний інтерес Москви лежить не лише у військовій площині, а значно глибше — в економіці та контролі над ключовими транспортними маршрутами. І центральним елементом цієї стратегії є Арктика.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

В інтерв’ю німецькому виданню T-Online Флоренс Гауб зазначає, що прагнення Росії зруйнувати НАТО або розширити контроль над російськомовними регіонами є другорядними цілями.

"Ми занадто зосереджуємося на власному наративі, а саме на тому, що стратегічна мета Москви — знищити НАТО та підкорити якомога більше російськомовних регіонів. Я не кажу, що Росія цього не хоче. Але це цілі другого та третього порядку", — стверджує Гауб.

На її думку, справжній пріоритет Путіна полягає у перетворенні Росії на потужну світову економічну та експортну державу з прямим і контрольованим доступом до глобальних торгівельних шляхів. Саме тут на перший план виходить Арктика. Через глобальне потепління арктичний лід тане швидше, ніж прогнозувалося раніше. Це відкриває нові морські маршрути, які здатні суттєво скоротити шлях між Європою та Азією.

Північний морський шлях уздовж узбережжя Росії може стати альтернативою традиційним маршрутам через Суецький канал. Для Кремля це означає не лише економічні вигоди, а й геополітичний вплив.

"У Росії тут абсолютно нові можливості. Кремль це чудово усвідомлює", — зазначає Гауб.

Контроль над арктичними водами, портами та логістичною інфраструктурою дозволяє Москві претендувати на роль ключового гравця у світовій торгівлі, без прямої воєнної експансії.

Політологиня наголошує, що Арктика часто сприймається виключно як зона екологічних ризиків — танення льодовиків, збереження унікальних екосистем, захист білих ведмедів. Проте такий підхід, за її словами, є небезпечно наївним.

"Проблема з Арктикою полягає в тому, що громадськість потрібно навчити дивитися на неї не лише через захист ведмедів. Росія щось планує", — застерігає експертка.

Йдеться не лише про ресурси, а й про довгострокову зміну балансу сил у світовій економіці. Водночас Флоренс Гауб підкреслює, що Арктика лише частина більш масштабної стратегії. Для Росії важливими залишаються й інші акваторії: Балтійське море, Чорне море, Перська затока.

