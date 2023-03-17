Россия доиграется, что США ответят на огневый ответ

Россия осуществила красноречивую провокацию в Черном море и сбила американский беспилотник. Перед российскими летчиками была поставлена четкая задача сбить беспилотник MQ-9 Repear США небоевыми средствами. Об этом в Телеэфире заявил экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, пишут "Комментарии".



Провокации армии РФ могут дождаться не только ответных политических действий

“Русское руководство ничего не делает бесполезно и “случайно” там ничего не бывает. Была четко поставлена задача летчикам, чтобы этот беспилотник был сбит любым способом. Россия пытается доминировать в этом регионе. Она понимает, что беспилотники – это четкая модель контроля не только Черноморского флота, но и целой акватории этого региона”, – говорит Маломуж.

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Он подчеркнул, что была целевая атака, и при дальнейших провокациях РФ США ответят огненными средствами.

“Американцы сказали россиянам, что это была целевая атака и что американцы в случае дальнейших провокаций будут отвечать очень мощно огневыми средствами. Это конкретное предупреждение в политическом формате", – считает эксперт.

Провоцируя США, Россия повышает ставки, чтобы заставить Америку отказаться от помощи Украине, подытожил Маломуж.

Как писали "Комментарии", атака российских истребителей над Черным морем на американский разведывательный дрон MQ-9 остается одной из топ-тем. В США заявили, что продолжат полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, россияне предупредили, что будут пытаться достать упавшие в море остатки БПЛА.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что по версии американских военных один из самолетов намеренно пошел в атаку на дрон и повредил его. Действия российских военных американская сторона назвала "безрассудными", "некомпетентными", "опасными", "непрофессиональными" и даже "экологически вредными".

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