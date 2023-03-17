Россия доиграется, что США ответят на огневый ответ

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Моесеенко Валентина
Россия осуществила красноречивую провокацию в Черном море и сбила американский беспилотник. Перед российскими летчиками была поставлена четкая задача сбить беспилотник MQ-9 Repear США небоевыми средствами. Об этом в Телеэфире заявил экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, пишут "Комментарии".
Провокации армии РФ могут дождаться не только ответных политических действий
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Он подчеркнул, что была целевая атака, и при дальнейших провокациях РФ США ответят огненными средствами.
Провоцируя США, Россия повышает ставки, чтобы заставить Америку отказаться от помощи Украине, подытожил Маломуж.
Как писали "Комментарии", атака российских истребителей над Черным морем на американский разведывательный дрон MQ-9 остается одной из топ-тем. В США заявили, что продолжат полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, россияне предупредили, что будут пытаться достать упавшие в море остатки БПЛА.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что по версии американских военных один из самолетов намеренно пошел в атаку на дрон и повредил его. Действия российских военных американская сторона назвала "безрассудными", "некомпетентными", "опасными", "непрофессиональными" и даже "экологически вредными".
Читайте также на сайте "Комментарии" – у Путина нашли объяснение, почему следует продолжить атаки на беспилотники США.
Обсуждения
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Ігор
сегодня, 16:36
Маразм Байден вже озброїв одного з павуків у православній банці так, як ще ніколи не було в світі. Чим ще вони можуть більше налякати? Самі не втрутяться - бояться. Все будуть робити чужими руками.
Иван Сирко
сегодня, 16:21
сша нічого недадуть труси!!! давно можна ввести меротворчі війська і прекратить цей геноцид. но для них як заявили в оон це не геноцид и війна не війна.