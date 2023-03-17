logo

BTC/USD

26454.47

ETH/USD

1719.68

LTC/USD

81.85

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия доиграется, что США ответят на огневый ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия доиграется, что США ответят на огневый ответ

При дальнейших провокациях России США ответят огневыми средствами

сегодня, 15:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Россия осуществила красноречивую провокацию в Черном море и сбила американский беспилотник. Перед российскими летчиками была поставлена четкая задача сбить беспилотник MQ-9 Repear США небоевыми средствами. Об этом в Телеэфире заявил экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, пишут "Комментарии".

Россия доиграется, что США ответят на огневый ответ

Провокации армии РФ могут дождаться не только ответных политических действий

“Русское руководство ничего не делает бесполезно и “случайно” там ничего не бывает. Была четко поставлена задача летчикам, чтобы этот беспилотник был сбит любым способом. Россия пытается доминировать в этом регионе. Она понимает, что беспилотники – это четкая модель контроля не только Черноморского флота, но и целой акватории этого региона”, – говорит Маломуж.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Он подчеркнул, что была целевая атака, и при дальнейших провокациях РФ США ответят огненными средствами.

“Американцы сказали россиянам, что это была целевая атака и что американцы в случае дальнейших провокаций будут отвечать очень мощно огневыми средствами. Это конкретное предупреждение в политическом формате", – считает эксперт.

Провоцируя США, Россия повышает ставки, чтобы заставить Америку отказаться от помощи Украине, подытожил Маломуж.

Как писали "Комментарии", атака российских истребителей над Черным морем на американский разведывательный дрон MQ-9 остается одной из топ-тем. В США заявили, что продолжат полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, россияне предупредили, что будут пытаться достать упавшие в море остатки БПЛА.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что по версии американских военных один из самолетов намеренно пошел в атаку на дрон и повредил его. Действия российских военных американская сторона назвала "безрассудными", "некомпетентными", "опасными", "непрофессиональными" и даже "экологически вредными".

Читайте также на сайте "Комментарии" – у Путина нашли объяснение, почему следует продолжить атаки на беспилотники США.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:36

Маразм Байден вже озброїв одного з павуків у православній банці так, як ще ніколи не було в світі. Чим ще вони можуть більше налякати? Самі не втрутяться - бояться. Все будуть робити чужими руками.

Иван Сирко

сегодня, 16:21

сша нічого недадуть труси!!! давно можна ввести меротворчі війська і прекратить цей геноцид. но для них як заявили в оон це не геноцид и війна не війна.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!