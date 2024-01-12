Россия готова объявить войну Британии: в Кремле сделали заявление

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Кравцев Сергей
Прогнозируемо спикеры Кремля истерически отреагировали на приезд премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев. Как передает портал "Комментарии", одиозный зампред Совбеза России Дмитрий Медведев намекнул, что по премьер-министру Британии россияне могут ударить кассетными снарядами в центре Киева, если тот подпишет историческое соглашения в сфере безопасности с Украиной.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Также Медведев назвал британцев "извечными наглыми врагами" России и указал, что Британии объявят войну, если она разместит свои войска в Украине.
Отметим, сегодня премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с официальным визитом в Киев, чтобы подписать "историческое соглашение" с президентом Украины Владимиром Зеленским. Великобритания станет первой страной G7, которая пошла на такой шаг. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Британии Риши Сунака на официальной странице в Twitter (Х).
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Ігор
сегодня, 15:41
Базікало бовдур з мозком Данилова. Нічого він не зробить ціна його слів як і ціна слів Зе - коштує нічого. Все будуть вирішувати Путін і його агент, справжній президент - Єрмак. Вся ОПа це люди Путіна тому її ніхто обстрілювати не буде.