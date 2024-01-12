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Россия готова объявить войну Британии: в Кремле сделали заявление

Медведев пригрозил премьер-министру Британии ракетным ударом

сегодня, 15:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Прогнозируемо спикеры Кремля истерически отреагировали на приезд премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев. Как передает портал "Комментарии", одиозный зампред Совбеза России Дмитрий Медведев намекнул, что по премьер-министру Британии россияне могут ударить кассетными снарядами в центре Киева, если тот подпишет историческое соглашения в сфере безопасности с Украиной.

Россия готова объявить войну Британии: в Кремле сделали заявление

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?", – задается вопросом экс-президент РФ.

Также Медведев назвал британцев "извечными наглыми врагами" России и указал, что Британии объявят войну, если она разместит свои войска в Украине. 

"Размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране", — уточнил российский политик.

Отметим, сегодня премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с официальным визитом в Киев, чтобы подписать "историческое соглашение" с президентом Украины Владимиром Зеленским. Великобритания станет первой страной G7, которая пошла на такой шаг. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Британии Риши Сунака на официальной странице в Twitter (Х).                                                                       

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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:41

Базікало бовдур з мозком Данилова. Нічого він не зробить ціна його слів як і ціна слів Зе - коштує нічого. Все будуть вирішувати Путін і його агент, справжній президент - Єрмак. Вся ОПа це люди Путіна тому її ніхто обстрілювати не буде.


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