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Россия готовит сценарий "Крым-2": что известно о новом плане Путина

Александр Краев заявил, что РФ может попробовать сценарий "Крым-2" в Балтии с привлечением "зеленых человечков"

21 июля 2026, 11:30
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Slava Kot

Россия может прибегнуть к новому сценарию гибридной агрессии против стран НАТО, который будет напоминать оккупацию Крыма в 2014 году. Вместо открытого военного вторжения Кремль способен сделать ставку на локальные провокации, используя тему "защиты русскоговорящего населения" и "зеленых человечков". Такое мнение высказал эксперт аналитического центра Украинская призма и старший преподаватель кафедры международных отношений НаУКМА Александр Краев.

Россия готовит сценарий "Крым-2": что известно о новом плане Путина

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Александр Краев в эфире "Эспрессо" заявил, что не каждый возможный конфликт между Россией и НАТО будет обязательно означать масштабную войну с привлечением всех сил Альянса, в том числе США. Поэтому Кремль может искать слабые места, используя гибридные методы воздействия.

"Должно быть так, что любая агрессия РФ против НАТО влечет полноценный ответ Альянса и американских вооруженных сил. Но мы видим другое", — отметил Краев.

Краев обратил внимание, что в последние годы Россия не раз проверяла реакцию западных союзников. Речь идет о полетах российских беспилотников вблизи военных объектов НАТО, инциденты с залетом дронов на территорию Польши и Германии, а также случаи падения ракет в Польше и Румынии. По его мнению, ответ Запада не всегда был достаточно жестким, что могло создать у Москвы чувство безнаказанности.

Эксперт предполагает, что одним из потенциальных направлений новой гибридной операции могут стать страны Балтии из-за сценария "Крым-2".

"Россиянам не обязательно начинать полномасштабную агрессию. Почему бы не говорить об условной "Нарвской народной республике" или о провокациях в Балтии? Создать прецедент типа Крыма-2, использовать "зеленых человечков" и тему "защиты русскоязычных" для России будет значительно дешевле, эффективнее и быстрее, чем организовывать реальное наступление", — пояснил Краев.

По его убеждению, подобный сценарий станет проверкой способности НАТО оперативно реагировать на нестандартные вызовы и не допустить повторения событий, позволивших в свое время России оккупировать Крым.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что НАТО отработало удар по родному городу Путина.

Также "Комментарии" писали, что дроны под Москвой сожгли склады близкого друга Путина.



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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-rosiya-mozhe-sprobuvati-rozigrati-krim-2-u-krainakh-baltii-kraev
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