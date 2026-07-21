Росія готує сценарій "Крим-2": що відомо про новий план Путіна

Росія може вдатися до нового сценарію гібридної агресії проти країн НАТО, який нагадуватиме окупацію Криму у 2014 році. Замість відкритого військового вторгнення Кремль здатен зробити ставку на локальні провокації, використовуючи тему "захисту російськомовного населення" та "зелених чоловічків". Таку думку висловив експерт аналітичного центру "Українська призма" та старший викладач кафедри міжнародних відносин НаУКМА Олександр Краєв.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Олександр Краєв в ефірі "Еспресо" заявив, що не кожен можливий конфлікт між Росією та НАТО обов'язково означатиме масштабну війну з залученням усіх сил Альянсу, зокрема США. Саме тому Кремль може шукати слабкі місця, використовуючи гібридні методи впливу.

"Мало би бути так, що будь-яка агресія РФ проти НАТО тягне за собою повноцінну відповідь Альянсу і американських збройних сил. Але ми бачимо інше", — зазначив Краєв.

Краєв звернув увагу, що останніми роками Росія неодноразово перевіряла реакцію західних союзників. Йдеться про польоти російських безпілотників поблизу військових об'єктів НАТО, інциденти з зальотом дронів на територію Польщі та Німеччини, а також випадки падіння ракет у Польщі та Румунії. На його думку, відповідь Заходу не завжди була достатньо жорсткою, що могло створити у Москви відчуття безкарності.

Експерт припускає, що одним із потенційних напрямків нової гібридної операції можуть стати країни Балтії через сценарій "Крим-2".

"Росіянам не обов'язково починати повномасштабну агресію. Чому б не говорити про умовну "Нарвську народну республіку" чи про провокації в Балтії? Створити прецедент на кшталт Криму-2, використати "зелених чоловічків" і тему "захисту російськомовних" для Росії буде значно дешевше, ефективніше й швидше, ніж організовувати реальний наступ", — пояснив Краєв.

На його переконання, подібний сценарій стане перевіркою здатності НАТО оперативно реагувати на нестандартні виклики та не допустити повторення подій, які свого часу дозволили Росії окупувати Крим.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що НАТО відпрацювало удар по рідному місту Путіна.

Також "Коментарі" писали, що дрони під Москвою спалили склади близького друга Путіна.