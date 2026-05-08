80220

2295.39

43.8

51.54

Россия готовится к войне с Европой: Лавров сделал настораживающее заявление
Россия готовится к войне с Европой: Лавров сделал настораживающее заявление

Сергею Лаврову вновь привиделись нацисты в Европе, которые якобы хотят повторить опыт Гитлера

8 мая 2026, 12:12
Кравцев Сергей

В Москве считают, что в европейских странах многие призывают повторить опыт Адольфа Гитлера и готовят очередное нападение на Россию. Об этом в пятницу, 8 мая, в разговоре с российскими пропагандистами заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"В Европе многие не стесняясь призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников, и готовят очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью – нанести ей стратегическое поражение", — сказал Сергей Лавров.

Интересно, что в преддверии очередного ежегодного "победобесия" топ-дипломату РФ привиделись нацисты, которые, как сказал Лавров, могут попытаться сорвать Парад победы. В таком случае, уверяет Сергей Лавров, Москва ответит и "пощады им не будет".

Читайте также на портале "Комментарии" — трехсторонние переговоры с участием США, Украины и России "нецелесообразны", пока Киев не выведет украинские войска с подконтрольной части Донбасса. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков. Слова путинского чиновника цитирует российское издание "Интерфакс".

Также издание "Комментарии" сообщало – внутренние документы администрации президента РФ свидетельствуют о том, что Кремль не намерен идти на реальные компромиссы для завершения войны против Украины. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), который ссылается на утечку материалов из окружения заместителя главы администрации Путина Сергея Кириенко.

Ранее "Комментарии" писали — Москва раскручивает новую волну шантажа перед 9 мая: будет ли ядерный удар по Киеву.




