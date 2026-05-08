В Москве считают, что в европейских странах многие призывают повторить опыт Адольфа Гитлера и готовят очередное нападение на Россию. Об этом в пятницу, 8 мая, в разговоре с российскими пропагандистами заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров.

"В Европе многие не стесняясь призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников, и готовят очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью – нанести ей стратегическое поражение", — сказал Сергей Лавров.

Интересно, что в преддверии очередного ежегодного "победобесия" топ-дипломату РФ привиделись нацисты, которые, как сказал Лавров, могут попытаться сорвать Парад победы. В таком случае, уверяет Сергей Лавров, Москва ответит и "пощады им не будет".

