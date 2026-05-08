У Москві вважають, що в європейських країнах багато хто закликає повторити досвід Адольфа Гітлера і готує черговий напад на Росію. Про це у п'ятницю, 8 травня, у розмові з російськими пропагандистами заявив глава Міністерства закордонних справ (МЗС) РФ Сергій Лавров.

"У Європі багато хто не соромлячись закликає до того, щоб повторити досвід Гітлера та його поплічників, і готують черговий напад на нашу країну з відкрито декларованою метою – завдати їй стратегічної поразки", — сказав Сергій Лавров.

Цікаво, що напередодні чергового щорічного "побєдобєсія" топ-дипломату РФ здалися нацисти, які, як сказав Лавров, можуть спробувати зірвати Парад перемоги. У такому разі, запевняє Сергій Лавров, Москва відповість і "пощади їм не буде".

