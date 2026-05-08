Росія готується до війни з Європою: Лавров зробив насторожуючу заяву
Росія готується до війни з Європою: Лавров зробив насторожуючу заяву

Сергію Лаврову знову привиділися нацисти в Європі, які нібито хочуть повторити досвід Гітлера

8 травня 2026, 12:12
Кравцев Сергей

У Москві вважають, що в європейських країнах багато хто закликає повторити досвід Адольфа Гітлера і готує черговий напад на Росію. Про це у п'ятницю, 8 травня, у розмові з російськими пропагандистами заявив глава Міністерства закордонних справ (МЗС) РФ Сергій Лавров.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

"У Європі багато хто не соромлячись закликає до того, щоб повторити досвід Гітлера та його поплічників, і готують черговий напад на нашу країну з відкрито декларованою метою – завдати їй стратегічної поразки", — сказав Сергій Лавров.

Цікаво, що напередодні чергового щорічного "побєдобєсія" топ-дипломату РФ здалися нацисти, які, як сказав Лавров, можуть спробувати зірвати Парад перемоги. У такому разі, запевняє Сергій Лавров, Москва відповість і "пощади їм не буде".

Читайте також на порталі "Коментарі" — тристоронні переговори за участю США, України та Росії "недоцільні", доки Київ не виведе українські війська з підконтрольної частини Донбасу. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков. Слова путінського чиновника цитує російське видання "Інтерфакс".

Також видання "Коментарі" повідомляло – внутрішні документи адміністрації президента РФ свідчать, що Кремль не має наміру йти на реальні компроміси для завершення війни проти України. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на витік матеріалів із оточення заступника голови адміністрації Путіна Сергія Кирієнка.

Раніше "Коментарі" писали – Москва розкручує нову хвилю шантажу перед 9 травня: чи буде ядерний удар по Києву.




