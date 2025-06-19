Россия хочет объединить свои усилия с США и Саудовской Аравией: что заявили в Кремле

Россия, США и Саудовская Аравия могут вновь объединить усилия для стабилизации нефтяного рынка, если обострение на Ближнем Востоке будет набирать обороты и вызовет новую волну ценовой турбулентности. Такое заявление в интервью "Reuters" сделал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

США и Саудовская Аравия. Фото: из открытых источников

Опасения расширения конфликта на Ближнем Востоке вызвали беспокойство относительно возможных сложностей в поставках нефти.

В этом контексте Дмитриев привел пример 2020 года, когда президенты России и США вместе с наследным принцем Саудовской Аравии согласовали совместное сокращение добычи нефти на фоне пандемии COVID-19. По его словам, по похожему алгоритму можно пойти и в этот раз.

"Пока рано говорить о конкретных совместных действиях, но, исходя из предыдущего прецедента, такие действия возможны", — отметил Дмитриев во время Петербургского международного экономического форума.

Чиновник добавил, что нынешняя эскалация на Ближнем Востоке создает предпосылки для скачка цен, а масштабы этого роста будут зависеть от развития событий в регионе.

В своем заявлении Дмитриев не обошел и тему санкций против России из-за войны против Украины. Он подчеркнул, что подорожание нефти снижает вероятность новых санкций против российского энергетического сектора, в частности в рамках ЕС, где обсуждается очередной пакет ограничений.

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