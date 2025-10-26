Россия наконец-то начинает ломаться: Путин боится переворота

Российский режим Владимира Путина, два десятилетия строившегося на страхе, репрессиях и контроле, сегодня демонстрирует явные признаки слабости. Как сообщает The Telegraph, Федеральная служба безопасности России (ФСБ) обвинила Михаила Ходорковского и 22 члена Российского антивоенного комитета в "попытке насильственного захвата власти". Эксперты издания считают, что это не столько разоблачение заговора, сколько проявление паники и паранойи в Кремле.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет The Telegraph, бывший посол США в Украине Джон Гербст считает обвинение Ходорковскому и другим признаком страха Путина перед собственной уязвимостью.

"Это говорит о том, что у Кремля паранойя. Путин ищет врагов, чтобы укрепить свой режим", — отметил Гербст.

Российский диктатор помнит события лета 2023 года, когда главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин двинулся на Москву, поставив режим на грань коллапса. Несмотря на то, что мятеж был подавлен, уже через несколько месяцев Пригожин погиб в загадочной авиакатастрофе. Как пишет британское издание, его смерть стала предупреждением всем, кто отважится бросить вызов Кремлю.

Обвиняемый ФСБ Михаил Ходорковский провел десять лет в российской тюрьме, а ныне живет в изгнании в Лондоне. В 2022 году он создал Антивоенный комитет – организацию, выступающую против войны в Украине. По его мнению, обвинения ФСБ свидетельствуют о том, что Кремль нервничает из-за будущего страны после возможной смерти Путина.

"Что мы имеем в России? Премьер-министр, которого никто не выбирал, а назначил Путин. Суды, назначенные Путиным. Парламент, места в котором были заполнены в результате фальсифицированных выборов, и в легитимность которого никто не верит", — сказал Ходорковский.

The Telegraph пишет, что Кремль пытается дискредитировать оппозицию, чтобы лишить ее любой международной легитимности в случае возможной смены власти. Кроме того, параллельно с внутренним давлением Путин сталкивается со все большим внешним давлением. Новые санкции США и зависимость от Китая делают российскую экономику уязвимой.

"Военная машина Путина держится на сотрудничестве с Китаем. Си Цзиньпин может обрушить российскую экономику и остановить войну уже завтра, если захочет", – утверждает Ходорковский.

Кроме того, директор Центра финансов и безопасности Королевского института оборонных исследований Том Китинг считает, что санкции Запада начинают действовать.

"Есть ощущение, что ветер изменил направление. Сейчас – критический момент для России", – сказал Китинг.

Таким образом, режим Путина неустойчив, и каждый новый "заговор" или "внешняя угроза" лишь подчеркивает страх Кремля перед реальными внутренними изменениями.

