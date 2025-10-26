"Росія стурбована": для чого Путін відправив Дмитрієва до США

Візит генерального директора Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирила Дмитрієва до США став способом Кремля поширити свою пропаганду в США та вплинути на американську публіку на фоні нових санкцій проти РФ та можливого постачання Україні ракет Tomahawk. Про це йдеться в новому звіті Американського інституту вивчення війни (ISW).

Кирило Дмитрієв. Фото з відкритих джерел

Як пише ISW, Кирило Дмитрієв дав інтерв’ю CNN, Fox News та журналістці Ларі Логан 24-25 жовтня. Під час зустрічей він повторював кремлівські меседжі про мінімальний вплив санкцій на російську економіку та заперечував серйозність ударів України далекого радіусу дії.

За словами аналітиків ISW, Дмитрієв підтвердив, що Україна змінила свою переговорну позицію і погодилася на компроміси, зокрема на припинення вогню на нинішній лінії фронту, водночас Росія зберігає свої максималістські вимоги, висунуті ще у 2022 році. Представник Путіна підкреслив, що будь-яке мирне врегулювання має враховувати "національні інтереси" РФ, нібито загрозу від розширення НАТО та захист російськомовного населення на сході України.

Експерти з інституту вивчення війни зазначають, що Дмитрієв фактично перефразував давні кремлівські наративи про "корінні причини" війни, що Росія використовує як привід для вимог заміни українського уряду маріонетковим, нейтралітету України та скасування політики відкритих дверей НАТО.

"Дмитрієв намагався апелювати до того, що він вважає інтересами адміністрації Трампа, щоб відвернути увагу від заяв Дмитрієва, які демонструють постійне небажання Росії брати участь у добросовісних переговорах щодо припинення війни", — пише ISW.

Водночас офіційні депутати Державної думи Росії продовжують наголошувати, що вимоги Кремля залишаються незмінними, що суперечить спробам Дмитрієва представити РФ як конструктивного переговорника.

У підсумку аналітики ISW оцінюють поїздку Дмитрієва як частину інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на ослаблення ефективності західних санкцій та підрив підтримки України у США, а не як реальну спробу добросовісних переговорів щодо миру.

