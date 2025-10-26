Росія нарешті починає ламатися: Путін боїться перевороту

Російський режим Володимира Путіна, який два десятиліття будувався на страху, репресіях і контролі, сьогодні демонструє явні ознаки слабкості. Як повідомляє The Telegraph, Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) звинуватила Михайла Ходорковського та 22 членів Російського антивоєнного комітету у "спробі насильницького захоплення влади". Експерти видання вважають, що це не стільки викриття змови, скільки прояв паніки та параної у Кремлі.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як пише The Telegraph, колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає звинувачення Ходорковському та іншим ознакою страху Путіна перед власною вразливістю.

"Це говорить про те, що у Кремля параноя. Путін шукає ворогів, аби зміцнити свій режим", — зазначив Гербст.

Російський диктатор пам’ятає події літа 2023 року, коли ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин рушив на Москву, поставивши режим на межу колапсу. Попри те, що заколот було придушено, вже за кілька місяців Пригожин загинув у загадковій авіакатастрофі. Як пише британське видання, його смерть стала попередження всім, хто наважиться кинути виклик Кремлю.

Звинувачений ФСБ Михайло Ходорковський провів десять років у російській в’язниці, а нині живе у вигнанні в Лондоні. У 2022 році він створив Антивоєнний комітет — організацію, що виступає проти війни в Україні. На його думку, звинувачення ФСБ свідчать про те, що Кремль нервує через майбутнє країни після можливої смерті Путіна.

"Що ми маємо в Росії? Прем'єр-міністр, якого ніхто не обирав, а призначив Путін. Суди, призначені Путіним. Парламент, місця в якому були заповнені внаслідок фальсифікованих виборів, і в легітимність якого ніхто не вірить", — сказав Ходорковський.

The Telegraph пише, що Кремль намагається дискредитувати опозицію, щоб позбавити її будь-якої міжнародної легітимності в разі можливої зміни влади. Крім того, паралельно із внутрішнім тиском Путін стикається з дедалі більшим зовнішнім тиском. Нові санкції США та залежність від Китаю роблять російську економіку вразливою.

"Військова машина Путіна тримається на співпраці з Китаєм. Сі Цзіньпін може обрушити російську економіку і зупинити війну вже завтра, якщо захоче", — стверджує Ходорковський.

Крім того, директор Центру фінансів і безпеки Королівського інституту оборонних досліджень Том Кітінг вважає, що санкції Заходу починають діяти.

"Є відчуття, що вітер змінив напрямок. Зараз — критичний момент для Росії", — сказав Кітінг.

Таким чином, режим Путіна нестійкий, і кожна нова "змова" або "зовнішня загроза" лише підкреслює страх Кремля перед реальними внутрішніми змінами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі відреагували на зрив зустрічі Трампа та Путіна.

Також "Коментарі" писали, що "Росія стурбована", а Путін відправив Дмитрієва до США.