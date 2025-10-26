У Кремлі відреагували на зрив зустрічі Трампа та Путіна

У Кремлі заявили, що говорити про "скасування" зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним — некоректно. Таку реакцію висловив речник Кремля Дмитро Пєсков після того, як Трамп повідомив про відмову від зустрічі з Путіним у Будапешті.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков у розмові з російським пропагандистом Павлом Зарубіним заявив, що конкретних домовленостей про дату зустрічі Путіна та Трампа не існувало.

"Чітких домовленостей про дати зустрічі Путіна і Трампа не було, тому говорити про "скасування" саміту некоректно. Перед зустріччю президентів потрібно зробити велику домашню роботу", — сказав речник Кремля.

За його словами, потенційна зустріч вимагала б серйозної підготовки, оскільки "на порядку денному" могли бути питання, пов’язані з війною в Україні, міжнародною безпекою та економічними відносинами.

Крім того, Пєсков традиційно висловив прихильність до Дональда Трампа, заявивши, що Путін "цінує щире бажання Трампа вирішити українську кризу". Водночас представник Путіна звинуватив Київ і європейських партнерів у тому, що процес "мирного врегулювання" перебуває на паузі.

"Мирне врегулювання на паузі через дії Києва, який провокують європейці", — додав Пєсков.

Нагадаємо, що 16 жовтня Дональд Трамп заявив про можливу особисту зустріч із Путіним в Угорщині після телефонної розмови між двома лідерами. Однак, вже 23 жовтня американський лідер повідомив, що скасував зустріч.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп назвав одну єдину умову для зустрічі з Путіним.

Також "Коментарі" писали, для чого Путін відправив Дмитрієва до США.