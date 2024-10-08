Россия обменяла в США торговца оружием: чем он сейчас занимается и как влияет на ситуацию в мире

Российский бизнесмен Виктор Бут, известный как "торговец смертью", снова в центре международных скандалов. По информации издания Wall Street Journal, он стал посредником в переговорах между Россией и йеменскими хуситами по продаже оружия. В 2022 году Бут был обменен Россией на американскую баскетболистку Бриттни Гринер после более чем 10 лет заключения в США.



Торговец оружием Виктор Бут. Фото из открытых источников

Согласно источникам в американском издании, в августе 2024 года Бут встретился с представителями йеменских хуситов в Москве. Официально хуситы прибыли в Москву с целью закупки пестицидов и автомобилей, но WSJ считает, что переговоры касались оружия. В ходе этой встречи было заключено соглашение на покупку автоматов Калашникова на сумму 10 миллионов долларов.

Также во время встречи обсуждались другие виды вооружений, в том числе противотанковые ракеты "Корнет" и зенитное оружие. Источники утверждают, что снабжение может начаться уже в октябре. Оружие будет доставлено в йеменский порт Ходейда под видом продовольствия.

Йеменских хуситов уже давно вовлечены в конфликты на Ближнем Востоке, и после нападения ХАМАСа на Израиль начали активно атаковать морские суда в Красном море. Западные СМИ указывают на связь хуситов с иранским Корпусом стражей исламской революции и ливанской "Хезболлой". Иран снабжает их беспилотниками, противокорабельными и баллистическими ракетами, а также предоставляет разведывательные данные.

Напомним, что в 2012 году Виктор Бут был приговорен в США к 25 годам за попытку продажи крупной партии оружия колумбийской группировке FARC. Американские стражи порядка задержали Бута в рамках операции, где информаторы, выдавая себя за представителей FARC, заключили соглашение на продажу оружия.



Тогда генеральный прокурор США Эрик Хелдер назвал Бута одним из известнейших торговцев оружием в мире. Помимо дела FARC, Бута подозревали в поставке оружия боевикам в Сьерра-Леоне, Анголе, Руанде и Судане.

Учитывая возвращение Виктора Бута к оружейному бизнесу, это может повысить напряжение на Ближнем Востоке и усугубить уже существующие конфликты.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американка, которую обменяли на российского торговца оружием Виктора Бута, рассказала об ужасах российской тюрьмы.

Также "Комментарии" писали, что Медведев назвал удачным для России обмен заключенными из США.